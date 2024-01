Al Bano Carrisi, il cantante pugliese ha preso la decisione più importante della sua vita: “Sono già partito”

Al Bano Carrisi ha svelato di aver già dato avvio ad un’iniziativa importantissima. Vediamo di cosa si tratta.

Da anni in primo piano e sui più importanti palcoscenici di tutto il mondo. Al Bano Carrisi si confessa e svela cosa farà a breve. Tutti i fan erano in ansia.

Pugliese di nascita ma cittadino del mondo grazie alla sua voce che lo ha reso uno dei cantanti più amati e apprezzati in Italia e oltreoceano. Al Bano Carrisi ad uscire di scena non ci sta. E nemmeno ad uscire dalle pagine del gossip. Padre di 6 meravigliosi figlie nonno di “quasi” tre nipotini, il cantante di Cellino San Marco – Puglia – ha svelato cosa farà a breve. Anzi: cosa ha già iniziato a fare e terminerà di fare in futuro.

Un’iniziativa che lo riguarda molto da vicino e che coinvolgerà tutta la sua famiglia. Dopo una vita di successi canori e una splendida attività avviata nella sua terra natale, la Puglia, Al Bano ha ritenuto fosse tempo di iniziare a pensare ad altro e, soprattutto, ha ritenuto giusto iniziare a cedere il passo ad altri. Vediamo cosa intende fare il cantante.

Al Bano: la verità sulla sua eredità

Una delle voci più amate in tutto il mondo, Al Bano Carrisi, ha recentemente fatto chiarezza sui suoi progetti per il futuro. E, in particolare, ha messo i puntini sulle “i” riguardo ad una questione importantissima.

Qualche giorno fa era uscita sui giornali una notizia che aveva lasciato tutti a bocca aperta e che aveva indignato molti. La notizia in questione riportava che Al Bano avrebbe avuto intenzione di lasciare tutto il suo patrimonio unicamente al figlio Al Bano Junior, nato dalla sua relazione con la soubrette Loredana Lecciso.

Naturalmente la legge non glielo consentirebbe perché, per la legge italiana, non si può escludere nessun figlio dal testamento se non in casi rarissimi ed eccezionali. Tuttavia la notizia di questa preferenza per il figlio Al Bano Junior aveva suscitato un certo sdegno e sollevato polemiche. Al Bano, infatti ha avuto 6 figli: Ilenia, Yari, Cristel e Romina nati dal matrimonio con Romina Power; Jasmine e Al Bano Junior avuti con Loredana Lecciso.

Essendo Ilenia scomparsa tanti anni fa, il patrimonio di Al Bano, un giorno, dovrà essere diviso per i 5 figli rimasti. La figlia Jasmine, però, qualche tempo fa aveva dichiarato che, a breve, subito dopo la maturità, il fratello Al Bano Junior inizierà ad occuparsi dell’azienda del padre. Al Bano è intervenuto per chiarire che la sua eredità, quando lui morirà, verrà divisa in parti uguali tra tutti i figli. Anzi: ha già iniziato assegnando a ciascuno di essi un 10% della sua azienda pugliese. Dunque nessuna diseguaglianza né preferenza: tutti avranno la stessa quota di eredità.