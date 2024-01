Belen e Stefano, il dettaglio che li unisce (dopo tutti questi anni): cosa sta succedendo ai due ex

Belen potrebbe tornare di con Stefano De Martino? Spunta un dettaglio che unisce quella che era una delle coppie vip più affiatate.

È passato molto tempo dalla separazione di Belen Rodriguez con Stefano De Martino. La showgirl ha detto addio al ballerino di Amici, dopo anni di matrimonio e un figlio, Santiago. Poi, la conduttrice ha raccontato del rapporto difficile con il bellissimo conduttore di Rai 2, accusandolo di averla tradita più volte. Per questo la Rodriguez si era mostrata depressa, nonostante il suo nuovo amore.

In questi giorni Belen è tornata a far parlare di sé per un dettaglio sui social che non è sfuggito a nessuno. Sembrerebbe che sia proprio un segnale rivolto a Stefano De Martino. I fan hanno ipotizzato che i due potrebbero tornare insieme, a causa di alcune storie su Instagram. Non si sa se si tratta di coincidenze o se i due appositamente hanno pubblicato contenuti identici sulla piattaforma di Meta. Molti sono rimasti incuriositi.

Belen e Stefano forse tornano insieme: lo strano dettaglio sui social

Quando si tratta di relazioni, i gossip riescono sempre a pescare ogni minimo dettaglio dei vip e dei segnali che lasciano sui social network. La separazione di Belen con Stefano De Martino è stata molto seguita dagli italiani e ancora di più le accuse mosse dalla showgirl sul ballerino, dove parlava di “corna”. Però recentemente entrambi hanno pubblicato qualcosa che potrebbe ribaltare le carte in tavola e non è sfuggito.

Belen ha pubblicato in una storia un mazzo di fiori con su scritto “buon sabato” e una foto che ritrae una luna piena. Quello che ha sorpreso i fan è che anche Stefano De Martino ha pubblicato una luna piena dello stesso colore sul suo account. I fan si stano chiedendo se i due si stessero lanciando delle frecciatine e altri hanno ipotizzato che stanno cercando di comunicare un avvicinamento della coppia. Eppure qualche settimana fa Belen Rodriguez aveva detto di tutto contro il suo ex marito.

La foto pubblicata da entrambi sembra dunque essere una coincidenza troppo strana, quasi fosse fatto apposta per confondere i fan e destare “sospetti” circa un possibile ravvicinamento della coppia. Tuttavia Belen è felicemente fidanzata con Elio Lorenzoni e il mazzo di tulipani potrebbe essere un suo regalo. Stefano De Martino potrebbe aver pubblicato la luna piena per caso o come frecciatina a Belen. È un grande mistero.