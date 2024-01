“Sto per lasciare”, news bomba sul GF: la gieffina più amata fuori dalla Casa, lo ha deciso lei

Una gieffina molto amata dal pubblico potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello. Scoppia una bomba a Canale 5, ecco di chi si tratta.

Prosegue l’avventura dei concorrenti del Grande Fratello. I coinquilini nella casa più spiata d’Italia sono rimasti in 17 e tutti si contendono la vittoria del reality. Il programma di Canale 5 è lievemente decollato con gli ascolti, poiché il pubblico da casa sta cominciando ad affezionarsi a tutti i gieffini. Molti personaggi tanto amati però hanno dovuto lasciare la Casa del Gf.

In queste ore è scoppiata la bomba a Canale 5 e un altro concorrente potrebbe lasciare presto la casa del Grande Fratello. Si tratta di una persona molto amata, perché il pubblico si è legato molto alla sua storia. I motivi sono legati alla convivenza dentro la casa più spiata d’Italia e questo ha portato a una decisione drastica. Questa scelta potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del reality e potrebbe lasciare l’amaro in bocca ai fan del programma.

Un concorrente vuole lasciare la casa del Grande Fratello: scoppia la bomba a Canale 5

Come detto, sono ormai solo in 17 i concorrenti che stanno sgomitando per vincere la 24esima edizione del Grande Fratello. Il reality, che ormai va in onda dal 2000, è stato anno per anno rinnovato, fino all’edizione 2023, che ha mischiato concorrenti vip con nip. Questa stagione fin dall’inizio non aveva convinto i telespettatori, ma poi piano piano ha conquistato il pubblico. Ma ora cosa succede? Forse una concorrente tanto amata lascia il gioco.

Greta Rossetti, concorrente 25enne del Grande Fratello, ha confessato di non riuscire a trovarsi bene con tutti i coinquilini della casa più spiata d’Italia. La gieffina si è confidata con Vittorio Menozzi sul suo disagio con il gruppo. Ha detto: “Io con te mi trovo benissimo, con altri pure, poi quando mi trovo in gruppo con altri….mi chiudo e dico: ‘ma veramente stanno dicendo queste cose?’”, ha detto la giovane concorrente.

La gieffina ha spiegato di non volersi nutrire di vibes negative e di voler prendere una decisione. “Sento di voler lasciare perdere, ma non perché il mio corpo non ce la fa più ma perché io non voglio più farcela”. Questo cedimento da parte di Greta potrebbe portare alla scelta drastica di voler abbandonare la casa e uscire dal reality. I concorrenti sono rimasti sconvolti dalle sue parole e sperano che la gieffina possa cambiare idea e proseguire il gioco.