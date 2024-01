Sonia Bruganelli, la figlia Silvia è identica a Paolo Bonolis: la foto inedita, bellissima

Sonia Bruganelli ha deciso di condividere una foto inedita della figlia Silvia, la quale è identica a Paolo Bonolis. È una bellissima ragazza.

Nonostante l’annuncio della loro separazione, Sonia e Paolo sono in ottimi rapporti, tanto da decidere di andare in vacanza insieme con tutta la famiglia per non rompere l’equilibrio che avevano creato in tutti questi anni.

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano annunciato la loro separazione dopo anni di matrimonio. Un amore che andava avanti dal 1997 e che adesso si è conservato sotto un’altra forma. Questo perché la coppia, seppur ormai ufficialmente divisa, ha deciso di continuare a passare del tempo insieme con i figli.

Sonia e Paolo sono diventati genitori per tre volte. La prima nel 2003 quando è nata Silvia, poi Davide è arrivato nel 2005 e l’ultima nata è Adele nel 2007. Come in molti sapranno, il conduttore e la produttrice TV hanno passato un terribile momento quando è nata la primogenita, visto che Silvia ha dei problemi di salute che si porta dietro dalla nascita.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: come sta la figlia Silvia

Bruganelli e Bonolis non dimenticheranno tanto facilmente quanto accaduto nel 2003, quando è nata la loro prima figlia Silvia. La piccola ha dovuto subire un intervento poche ore dopo la nascita in quanto le era stata diagnosticata una cardiopatia grave quando Sonia era andata a fare l’ultima ecografia prima del parto.

L’intervento è riuscito a salvare la vita di Silvia, ma ci sono state altre problematiche che hanno provocato delle serie conseguenze. Silvia ha avuto un ritardo nella crescita e delle difficoltà nella parola e motorie, come ha spiegato Sonia. L’ex opinionista del GF Vip non si è mai nascosta e ha sempre parlato con franchezza e sincerità di quei momenti così difficili nella sua vita familiare.

Bruganelli ha spiegato che cosa fosse accaduto realmente nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, dove ha sottolineato che nei primi tempi aveva quasi paura ad affezionarsi alla figlia. Anche per questo motivo non ci sono foto di Silvia da appena nata, ma le prime fotografie risalgono a quando aveva 4 mesi.

Nonostante le tante difficoltà, che avevano fatto temere per il peggio, possiamo dire che le cose finalmente si sono sistemate e Silvia sta iniziando ad avere più autonomia rispetto a prima. Inoltre, Sonia è attaccatissima alla figlia e non manca mai di sottolinearlo. Proprio sui social condivide diversi momenti insieme alla sua primogenita che vengono apprezzati dai tanti follower che la seguono quotidianamente.