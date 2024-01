Spazzolino da denti, meglio quello normale o elettrico? I medici non hanno dubbi: il consiglio è ben chiaro

Quando si parla di igiene orale, la scelta tra uno spazzolino da denti elettrico o manuale genera confusione: ecco cosa consigliano gli esperti

Il fondamento di una buona igiene orale è lavarsi bene i denti con lo strumento apposito, ovvero lo spazzolino. La placca dentale è direttamente associata alle malattie gengivali e alla carie, pertanto la sua rimozione è la chiave per eliminare la possibilità di problemi.

Nel corso dei secoli abbiamo visto le persone concentrarsi sull’igiene orale e con ciò si è assistito all’evoluzione dello spazzolino da denti. Tuttavia resta ancora il dibattito su quale sia più efficace: lo spazzolino normale o quello elettrico? Sebbene entrambi abbiano i loro vantaggi e alcuni svantaggi, di solito è una preferenza personale quale scegliere. Di seguito, scopriamo il parere di un esperto.

Spazzolino da denti normale vs elettrico: un dentista spiega qual è il più efficace

Quando arriva il momento di lavarsi i denti, la scelta tra uno spazzolino da denti manuale o elettrico può essere difficile. Si possono sperimentare entrambi e sceglierli in base alle proprie preferenze, ma secondo uno specialista, la verità è che uno tra i due è assolutamente migliore. Óscar Castro Reino, presidente del Consiglio Generale dei Dentisti di Spagna e della Fondazione Odontoiatrica Spagnola, ha rivelato quale spazzolino dovrebbe scegliere ogni persona.

“Lo spazzolino elettrico è migliore, ancora più semplice di quello normale. Con la sua tecnologia, raggiunge meglio certe zone e rende il lavaggio più efficace di quello che possiamo fare con il movimento delle mani”, rivela. Tuttavia non è necessario avere fretta per apportare il cambiamento. Óscar Castro Reino suggerisce che qualsiasi soluzione è vantaggiosa. “Abbiamo tutti gli strumenti che possono essere utilizzati nel lavaggio, dal manuale, elettrico, al filo interdentale e all’elisir, qualsiasi cosa che aiuti a prendersi cura della salute orale e della buona salute”.

Sebbene alcuni studi abbiano dimostrato che i dispositivi elettrici siano più efficaci di quelli manuali, presentano anche alcuni inconvenienti. La spesa legata ad una spazzola elettrica è oltre dieci volte superiore rispetto ad una manuale. Poiché sono ricaricabili, dipendono dalla batteria o dal cavo di alimentazione, il che a volte può rappresentare un problema.

D’altra parte, quando si parla di quelli manuali, uno spazzolino a setole morbide è ideale per tutti. Di solito sono più economici, sono portatili e facilmente disponibili ovunque. Se usato correttamente è efficace quanto uno spazzolino elettrico per rimuovere la placca dalla superficie dei denti. In definitiva, la migliore opzione di spazzolino è sempre quella che meglio soddisfa le esigenze e lo stile di vita di ognuno di noi.