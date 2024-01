Cecilia Rodriguez a Sanremo 2024? La showgirl approda all’Ariston, ecco in quale ruolo

Colpo di scena al Festival di Sanremo 2024, Cecilia Rodirguez conferma la sua presenza e fa sognare i follower, l’annuncio è stato davvero inaspettato.

Cecilia Rodriguez è pronta ad arrivare al Festival di Sanremo 2024, manca davvero pochissimo all’inizio della kermesse musicale più attesa dell’anno e continuano a emergere sempre nuovi dettagli.

Tra questi c’è la presenza della sorella di Belen Rodriguez che senza troppi giri di parole ha voluto confermarlo sui social. La sua presenza all’Ariston è una vera sorpresa per tutti.

Cecilia Rodriguez approda a Sanremo, le parole della sorella di Belen

Cecilia Rodriguez ha comunicato ai suoi follower che sarà a Sanremo per il Festival, rispondendo a una domanda di un utente che le chiedeva se lei e Ignazio Moser ci sarebbero stati, ha detto di sì.

La sorella di Belen ha risposto: “Yes, ovviamente non a cantare”, aggiungendo una serie di emoticon sorridenti. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dunque, vogliono vedere il Festival di Sanremo dal vivo, così saranno all’Ariston durante la kermesse. Saranno tra gli ospiti vip delle varie serate, tantissimi personaggi famosi ambiscono a sedere in platea. E così anche la piccola di casa Rodriguez con il compagno assisteranno al Festival, che dovrebbe essere l’ultimo condotto da Amadeus.

Cecilia e Ignazio sono da poco rientrati da un lungo viaggio in Argentina, anche loro come Belen, Elio, i genitori, Jeremias e la compagna, hanno trascorso le feste nella casa dei Rodriguez a Pilar, in provincia di Buenos Aires. È stato un viaggio davvero molto bello, a giudicare dai social di tutti i membri della famiglia, si sono davvero divertiti, a dimostrazione di come siano tutti davvero molto uniti.

Tra Cecilia e Ignazio le cose sembrano andare davvero a gonfie vele, la coppia appare più affiatata che mai e ora i loro fan attendono con trepidazione di conoscere la data del matrimonio. Tempo fa avevano annunciato di aver deciso di sposarsi, poi però non è mai stata comunicata una data né a quanto pare organizzato nulla. Proprio per questo sulle loro nozze è nata una certa curiosità, ma la coppia per ora sembra non voler dire nulla a riguardo.

Intanto la piccola di casa Rodriguez e il compagno convivono a Milano e sembrano essere davvero molto innamorati. A dimostrazione che i fiori d’arancio potrebbero essere dietro l’angolo e di tanto in tanto spunta anche l’ipotesi di una cicogna in arrivo, voce sempre smentita da Cecilia.