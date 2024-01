Uomini e Donne, Ida Platano asfaltata dal suo stesso figlio: cosa ha rivelato, tutti senza parole

Nessuno si aspettava questa rivelazione su Ida Platano a Uomini e Donne: la tronista asfaltata dal figlio. Sono rimasti tutti senza parole.

A Uomini e Donne sono rimasti solo due tronisti che continuano il loro percorso per arrivare alla scelta finale. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è sempre dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Tra i tronisti c’è Ida Platano che sta conoscendo i corteggiatori arrivati per lei.

In una delle scorse puntate Ida ha parlato del figlio nell’esterna con Sergio, mostrando al corteggiatore che un ritratto che la ritraeva con il figlio Samuele. La Platano ha specificato che non mostra a nessuno il figlio se non alle persone importanti presenti nella sua vita, oltre ovviamente alla famiglia. Ma il figlio questa volta asfalta la tronista, ecco cosa ha detto.

Cosa ha detto Samuele a mamma Ida: la rivelazione della tronista

Ida Platano è arrivata sul trono dopo la rottura con Alessandro Vicinanza e ha deciso di rimettersi in gioco. Sta conoscendo i corteggiatori Sergio, Ernesto e Mario. Spesso la tronista parla del figlio a cui è molto legata e ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Ida ha infatti raccontato come ha reagito il figlio alla notizia del trono.

La tronista non appena ha saputo di sedere sul trono l’ha detto al figlio che gli avrebbe detto: “Mamma, tu non puoi perché sei vecchia.” È infatti la prima volta che una dama passa dal trono over al trono classico e Ida l’ha spiegato al figlio che però le ha detto di stare attenta perché lui vuole vedere la sua mamma sempre felice. Parole dolcissime che non sono passate inosservate.

Chi arriva a corteggiare Ida sa bene che nella sua vita c’è Samuele e gli uomini sono consapevoli di quanto per Ida sia importante il figlio. La persona che dovrà stare al suo fianco infatti dovrà accettare la presenza di Samuele. La tronista ha ripreso la conoscenza con Mario Cusitore dopo le varie segnalazioni arrivate sul suo conto.

Le anticipazioni rivelano che nell’ultima puntata registrata Ida ha portato proprio Mario in esterna. Tra i due pare esserci molto feeling e le cose ora proseguono meglio. In studio erano presenti anche gli altri due corteggiatori che non sono intervenuti e non hanno commentato le immagini viste.