Cocktail della buona notte, se non riesci a dormire prova questa bevanda

Questa bevanda della buona notte, riesce a farti appisolare in poco tempo e ti garantisce un sonno regolare

La vita di tutti i giorni è incredibilmente frenetica, e sempre di meno riusciamo a ritagliarci un po’ di spazio per ognuno di noi, il classico tempo libero. Questo stress accumulato, il più delle volte si ripercuote sul nostro corpo, sulla nostra salute in generale e spesso e volentieri, sul nostro sonno, che non è sempre regolare. Il sonno calcolato, infatti, è sempre minore, e gli effetti sul corpo possono essere molto visibili.

E allora si prova ogni tipo di soluzione per cercare di dormire in maniera corretta, ma il più delle volte senza gli esiti sperati. Ma ecco che sul web sta spopolando un cocktail meraviglioso, un cocktail della buona notte, che riesce a farci assopire in poco tempo e ci può garantire un sonno profondo e regolare. Per prepararlo basta davvero poco, e con elementi che abbiamo generalmente in casa, o che sono di facile reperimento. Ecco come bisogna fare.

Il cocktail della buona notte

Dormire è estremamente fondamentale, ma dormire bene è ancora più importante. Troppo spesso, infatti, capita che dormiamo poco e male, e che durante il giorno successivo, questa mancanza di sonno ci faccia essere meno produttivi, decisamente più nervosi, e anche vulnerabili ai fattori esterni. In molti provano delle soluzioni che talvolta appaiono anche forzate, ma senza alcun risultato positivo.

L’assunzione di melatonina, o bere tisane al tiglio o rilassanti, non sempre portano i risultati sperati, e c’è chi adotta l’utilizzo di sonniferi, ma questa è una pratica che non sempre è consigliata, o se non altro andrebbe intrapresa sotto stretto consiglio medico. Ma ecco che il web sta restituendo un cocktail strepitoso, denominato della buonanotte, che si prepara in pochi minuti. Scopri il mocktail Sleepy Girl: non potrai farne più a meno.

Il cocktail della buonanotte: come prepararlo

I rimedi naturali sono spesso e volentieri le migliori armi che abbiamo a nostra disposizione, e per preparare il mocktail Sleepy Girl ci basteranno davvero pochissimi elementi. Tutto quello che bisogna fare è mescolare dell’acqua frizzante aromatizzata, con due parti di succo di amarena, e aggiungerci un misurino di magnesio in polvere. Il magnesio, infatti, è un minerale e un integratore naturale che distende i nervi, e agisce positivamente sul nostro aspetto cardiovascolare, sui muscoli, le ossa e sul corpo in generale.

Così come l’amarena, naturalmente contiene melatonina e ci permetterà di distendere il nostro corpo in maniera naturale, ci permetterà di avere un sonno regolare. L’ideale sarebbe dormire 7 ore a notte, consecutive, senza interruzioni. Molte persone hanno provato questa bevanda prima di coricarsi, e il risultato sembrerebbe garantito. Provateci, e non riuscirete più a farne a meno.