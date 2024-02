Non conosci il tuo gruppo sanguigno? Puoi scoprirlo facilmente così, è fondamentale

Non conosci il tuo gruppo sanguigno? Non temere, non sei l’unico. Ecco un metodo super facile per scoprirlo.

Il gruppo sanguigno è una caratteristica estremamente importante del nostro organismo che andrebbe assolutamente conosciuta da ognuno di noi. Si tratta di una componente ereditaria identificabile grazie a degli antigeni presenti o assenti sui globuli rossi. Questa assenza o presenza viene indicata con il nome di fattore Rh.

Si tratta dell’antigene Rhesus, che appunto può essere presente o assente sui globuli rossi dell’individuo. In caso di assenza parliamo di Rh negativo, mentre se l’antigene è presente parliamo di Rh positivo. Oltre a questa distinzione va poi considerata la classificazione in 4 diverse classi: A, B, AB e 0.

Considerando le 4 classi ed il fattore Rh possiamo distinguere 8 diversi gruppi sanguigni: A-, A+, B-, B+, AB-, AB +, 0- e 0+. Molti di noi, però, non conoscono il proprio gruppo sanguigno, magari perché non hanno mai fatto donazioni di sangue o plasma o non hanno mai subito operazioni. Niente paura, esistono comunque dei modi semplicissimi per risalire al proprio gruppo sanguigno ed oggi ne vedremo alcuni.

Come conoscere il proprio gruppo sanguigno

Se anche tu non riesci proprio a ricordare il tuo gruppo sanguigno allora ti piacerà sapere che esiste un modo semplicissimo per risalirci. Per rilevarlo occorre fare un test di laboratorio per il quale basterà prelevare un campione di sangue. I tecnici, successivamente applicheranno il siero anti-A ed anti-B in modo da registrare le reazioni del sangue al siero.

Nel caso in cui il sangue non dovesse reagire in nessuno dei due casi vuole dire che il gruppo sanguigno è lo 0. Se si dovessero osservare delle masse a contatto con il siero anti-A, il nostro gruppo sanguigno sarà A. Al contrario se le masse si agglomerano intorno all’anti-B, il gruppo sarà B. Se ci saranno masse attorno entrambi i sieri allora sarà AB. Tuttavia, esistono comunque altri metodi per risalire al proprio gruppo sanguigno senza dove effettuare alcun test.

Ad esempio, si può consultare il proprio tesserino del gruppo sanguigno rilasciato ai genitori quando si nasce. In alternativa si potrete chiedere al proprio medico di base, che tramite il database dei nostri accertamenti clinici potrebbe risalire al nostro gruppo sanguigno. In farmacia, poi, oggi esistono dei nuovi sistemi che tramite il prelievo di una semplice goccia di sangue, estratta con una piccola puntura sul pollice rileverà il nostro gruppo sanguigno, i livelli di glicemia e di colesterolo.