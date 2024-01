Fedez e Chiara Ferragni sempre più lontani, l’annuncio che tutti attendevano

Chiara Ferragni e Fedez sono ai ferri corti? Dopo lo scandalo delle presunte truffe e delle denunce ecco cosa ne è del loro matrimonio.

Lo scandalo della Balocco è piovuto come un fulmine a ciel sereno in casa Ferragnez. L’influencer Chiara Ferragni sta passando un momento di grande crisi, con gli sponsor che prendono le distanze e le denunce per truffa aggravata. Sembra sia arrivata proprio la fine per l’imprenditrice digitale, che per quasi dieci anni ha monopolizzato il Paese con il suo impero digitale. Ma non starebbero andando male solo gli affari, anche il matrimonio.

Diverse voci dicono che Fedez e Chiara Ferragni siano in profonda crisi e che il loro matrimonio sia ormai al capolinea. Sui social non si ritraggono più insieme e l’influencer in questi giorni è in montagna con gli amici per allontanarsi un po’ da Milano. Fedez invece è rimasto a casa con i bambini, ma cosa è successo? Sembrerebbe che dallo scandalo Balocco i due si stiano allontanando anche se il cantante ha smentito le voci.

Ferragni e Fedez stanno divorziando? Ecco l’annuncio bomba

Il settimanale Diva&Donna ha dedicato un’intera pagina al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, dopo gli scandali legati ai panettoni Balocco e che ora si è allargato con le uova di Pasqua, la bambola Trudi e forse anche Oreo. Entrambi sono stati travolti dal caso giudiziario, poiché Fedez è il marito di Chiara Ferragni e sta subendo critiche sui social per i presunti reati commessi dalla moglie e ha perso parecchi follower in seguito alla vicenda.

In primis Fedez era all’oscuro della vicenda in cui è stata coinvolta sua moglie, così ha detto lui, anche se ha difeso l’influencer per gli attacchi politici. Poi è da settimane che i due non sono mai stati ripresi insieme, né dai paparazzi e né sui loro social. Questo ha dato adito alle voci secondo cui i due si stanno separando. Ma Fedez, per far tacere le voci, ha assicurato che il loro matrimonio non è in crisi. Secondo Diva&Donna pare che siano proprio le parole di difesa del cantante ad aver imbarazzato Chiara Ferragni e causato una crisi di coppia.

In particolare le parole del rapper per Myrta Merlino, che si è occupata nel suo programma Pomeriggio Cinque della questione del pandoro. Fedez, infatti, è stato criticato non poco per le sue parole e nell’articolo a firma di Riccardo Russino, Chiara Ferragni sarebbe rimasta scocciata da questa situazione.