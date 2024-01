Come sta Paola Perego dopo l’operazione? Arriva il toccante gesto di Simona Ventura

Paola Perego si è sottoposta a una delicata operazione e per questo era assente dallo show che conduce con Simona Ventura. Ecco cosa ha fatto quest’ultima.

Paola Perego si trova lontana dalle telecamere per una grave malattia per cui è stata operata poco tempo fa. A dare l’annuncio dell’intervento e i dettagli circa le cause dello stesso è stata la vip che ha messo tutto nero su bianco in un messaggio sulla propria pagina Instagram. Ecco quali sono le sue condizioni dopo l’operazione e cosa ha fatto Simona Ventura per lei.

Paola Perego è uno dei personaggi più apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano. Ha iniziato il suo cammino in questo ambiente come modella quando era appena sedicenne. Da allora non si è più fermata ed è stata alla guida di programmi come Calcio mania, Mattina in famiglia, La talpa, La fattoria e molti altri. Il pubblico le è molto affezionato e per questo la recente notizia di una brutta malattia ha turbato tante persone. Ecco quali sono le sue condizioni di salute oggi.

Paola Perego, c’è ancora preoccupazione

Paola Perego ha mancato il suo appuntamento settimanale con Citofonare Rai2, lo show che conduce insieme a Simona Ventura ogni domenica mattina. Il motivo di questa assenza è una nefrectomia, cioè l’asportazione parziale di un rene a causa di un tumore. La presentatrice stessa ne ha parlato apertamente con i suoi fan nei giorni scorsi, con lo scopo di invitare tutti alla prevenzione sottolineando che può salvare la vita.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha esordito citando la collega che li avrebbe seguiti da casa e ricordando che le volevano un mondo di bene. “Torna presto qui con noi” ha dichiarato la showgirl in modo molto caloroso. “Ci teniamo alla tua presenza e alla tua protezione” ha aggiunto mentre il pubblico applaudiva come sostegno. In seguito l’ex modella, come promesso, si è collegata da casa e ha colto l’occasione per assicurare che quasi sicuramente, se tutto fosse andato bene, sarebbe stata presente la domenica successiva.

L’imprenditrice ha spiegato di essere in fase di ripresa. Poi la soubrette di Bentivoglio ha alleggerito la situazione chiedendo alla collega come avesse cantato Per tutte le volte che… di Valerio Scanu e quest’ultima scherzando ha replicato che senza di lei stona di più. A questo punto la futura moglie di Giovanni Terzi l’ha invitata a tornare presto, a recuperare e continuare a seguirli. Naturalmente il pubblico non vede l’ora di rivedere l’ex moglie di Andrea Carnevale in azione.