Belen Rodriguez, la mamma mostra un ‘dettaglio’ della sua “Casita”: che spettacolo

La mamma di Belen Rodriguez ha pubblicato un’immagine dalla sua casa, immortalando un dettaglio davvero molto bello.

I genitori di Belen Rodriguez si sono trasferiti ormai da diversi anni a Milano, Gustavo e Veronica hanno un appartamento nello stesso palazzo dove vive la figlia maggiore, così possono stare vicino a lei e darle una mano con i figli. La Cozzani ha mostrato una foto dalla sua casa, facendo vedere un dettaglio molto bello.

La mamma di Belen non pubblica spesso immagini dal suo appartamento, basta vedere il suo profilo sui social per rendersi conto che la maggior parte delle foto sono scattate a casa della show girl argentina. Questa volta, però, ha fatto un’eccezione.

Belen Rodriguez ha sempre sognato di riuscire a unire la sua famiglia in Italia e dopo qualche anno che ha iniziato a lavorare nel Belpaese c’è finalmente riuscita. Oggi mamma Veronica e papà Gustavo hanno un appartamento nel suo stesso palazzo e così possono aiutarla spessissimo con i figli. Entrambi, infatti, sono nonni a tempo pieno e quando Belen non c’è, badano loro a Santiago e Luna Marì.

Della casa dei genitori di Belen a Milano si conosce ben poco, ma la Cozzani recentemente ha voluto condividere una foto dal balcone del suo appartamento. Come si vede abitano in un quartiere residenziale di Milano e dal balcone vedono diversi palazzi. Veronica Cozzani ha deciso di dare un tocco di colore, piantando dei fiori rosa che ha posizionato sulla ringhiera del suo balcone, una chicca in una città come il capoluogo lombardo dove, nei periodi invernali, il tempo è cupo e grigio.

La Cozzani è rientrata da poco dall’Argentina, con la famiglia hanno deciso di trascorrere le vacanze di Natale nella loro meravigliosa casa di Pilar, in provincia di Buenos Aires. Con lei e il marito c’erano tutti e tre i figli. Mentre Belen, Cecilia e Jeremias sono rientrati prima in Italia, lei e il marito hanno fatto ritorno qualche settimana dopo.

È stata la primogenita, infatti, ad andare a prendere i genitori qualche giorno fa in aeroporto con la figlia Luna Marì. Probabilmente hanno deciso di trascorrere ancora qualche giorno nella loro casa argentina, dove comunque non ci vanno parecchio. Rientrata in Italia la madre di Belen ha voluto addobbare il balcone con una pianta di fiori rosa, forse per tenere con se un po’ dei colori della sua terra.