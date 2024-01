Ida Platano, giornata speciale con il suo grande amore: foto

La permanenza di Ida Platano a Uomini e Donne non è stata delle più piacevoli. I tormenti sentimentali sono interrotti da una giornata speciale.

Il pubblico italiano ha cominciato a conoscere Ida Platano con la sua presenza come tronista a Uomini e Donne. La sua permanenza nel programma l’ha resa un personaggio televisivo piuttosto conosciuto, così come conosciute sono le sue problematiche relazioni.

Durante le puntate dello show di Canale 5 Ida Platano ha parlato della sua vita privata e in particolare sentimentale, costellata di passi falsi e pessime scelte. Due tra le sue relazioni che sono passate maggiormente sotto i riflettori sono state quelle con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Con il primo la relazione è sempre stata molto travagliata. Un sentimento dirompente quello tra i due e un amore vissuto fino in fondo, ma costellato di discussioni, litigi e incomprensioni che hanno reso il loro rapporto molto difficile fino alla necessaria rottura.

Per quanto riguarda il secondo, la sua presenza come personaggio fisso a Uomini e Donne non aiuta la difficile fine della relazione. Alessandro Vicinanza è un ospite fisso di Uomini e Donne esattamente come la Platano con cui ha spesso delle discussioni in cui saltano fuori anche numerosi retroscena sul loro passato insieme. La relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza si è conclusa solo pochi mesi fa, ma ancora si vedono gli strascichi di un amore turbolento di cui nessuno dei due appare particolarmente felice. Se queste due relazioni sono quelle di cui Ida Platano parla maggiormente non si può lasciare fuori quella più importante: la relazione avuta con il padre di suo figlio.

IDA PLATANO SPIAZZA

Del padre di Samuele, figlio che Ida Platano cresce da sola, la donna non pare intenzionata a parlare. Nonostante le sia stato chiesto numerose volte, Ida Platano ha deciso di tacere in merito a quella storia per motivi che sono soltanto suoi. L’unica cosa buona che pare essere uscita da questa relazione è proprio il piccolo Samuele, che rappresenta la sua gioia di vivere.

Sul profilo Instagram di Ida Platano appaiono spesso foto felici del tempo che passa assieme a Samuele. Ad esempio quando la sorprende con una tazzina di caffè che reca la scritta “La mia mamma è la NR. 1” oppure in una giornata che per un bambino è estremamente importante come quella della partita di calcio.

Ida Platano: beccata proprio con lui

Nella recentissima storia di Instagram Ida Platano mostra suo figlio in campo. Il bambino pronto a correre dietro al pallone proprio sotto le tribune dove la mamma lo sta guardando. Sicuramente si sta divertendo proprio Ida a vederlo giocare, fierissima del suo piccolo campione che ritiene il suo unico vero amore in questo mondo.

Per il momento Samuele è l’unico uomo che Ida Platano vuole nella propria vita, ma con l’avanzare delle puntate di Uomini e Donne l’abbiamo vista sempre più vicina al corteggiatore Mario Cusitore. Se questa relazione andasse in porto si spera che sia Ida che Samuele possano giovarne con un po’ di serenità.