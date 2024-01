Michael Schumacher, dopo le tante voci arriva l’annuncio che commuove tutti

Finalmente arriva una notizia positiva su Michael Schumacher, dopo anni di attesa i fan possono gioire per l’ex campione di Formula 1.

Sono ormai dieci anni che la vita di Michael Schumacher è stata completamente stravolta da quel terribile incidente sugli sci in Francia. L’ex campione di Formula 1 aveva sbattuto la tessa su un sasso che si trovava sul fuoripista che stava facendo, procurandogli danni irreparabili. Da quel momento si sono susseguite innumerevoli voci sulle sue condizioni e adesso finalmente si riaccende la speranza.

L’idea di rivedere il sette volte campione di Formula 1 come un tempo è diventata sempre più improbabile, ma le ultime rivelazioni sulle sue condizioni di salute riaccendono una luce sul grande Michael, la dichiarazione ha riempito di gioia i suoi fan.

Come sta Michael Schumacher, la notizia che rallegra tutti

A parlare delle condizioni di Michael Schumacher, rivelando qualcosa di davvero inaspettato, è stato il suo ex compagno ed amico Johnny Herbert. Le parole dell’ex pilota hanno praticamente riacceso la speranza.

Herbert ha specificato che quanto da lui affermato è qualcosa che è venuto a sapere e di cui non ha certezza, ma restano comunque parole ottimiste. L’ex pilota ha spiegato di aver saputo che Schumacher sarebbe in grado di sedersi a tavola per mangiare ed è quello che dovrebbe fare al matrimonio della figlia. Herbert al BettingSites.co.uk ha spiegato che avrebbe sentito dire che l’ex campione di Formula 1 sarebbe in grado di sedersi a tavola.

“(…) Sento solo cose di seconda mano. Ho sentito dire da gente della F1 che si siede a tavola per cena ma non so se sia vero. Riesco solo a leggere tra le righe (…)“, ha dichiarato Herbert. L’ex pilota ha spiegato come la famiglia sia stata molto riservata in tutti questi anni e si sia adoperata per non far trapelare praticamente alcuna informazione sulle condizioni di salute di Schumacher.

Lo stesso Herbert nell’intervista non ha voluto alimentare speranze, ha ribadito come secondo lui le cose non sarebbero andate avanti come in tanti speravano. Ha spiegato che il fatto che dalla famiglia non sia mai arrivata alcuna informazione, sarebbe la dimostrazione che purtroppo dopo l’incidente le sue condizioni, nonostante le cure all’avanguardia e l’assistenza che riceve nella sua villa in Svizzera, che la moglie Corinna ha praticamente trasformato in una clinica, non sarebbero migliorate. Sono in pochissimi a conoscenza di come stia davvero Michael Schumacher, così come soltanto in pochi sono gli ammessi – a parte i familiari – al suo capezzale.