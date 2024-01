Vinted, attenzione alla truffa più comune: ti fregano così

Se utilizzi Vinted per vendere online fai attenzione a questa truffa: rischi di ritrovarti senza soldi e senza articolo.

Vinted è una delle piattaforme maggiormente utilizzate per vendere e acquistare prodotti online, scelta da tantissimi utenti sia per il modo semplice intuitivo con cui si può utilizzare sia per la quantità di articoli che si possono mettere in vendita e acquistare.

Su Vinted le persone hanno la possibilità di caricare i loro articoli e di guadagnare la cifra a cui vendono il prodotto, visto che le commissioni richieste dalla piattaforma sono pagate direttamente dall’acquirente e non dai venditori. La piattaforma si distingue proprio per questo fattore, oltre che per un servizio di assistenza alla clientela che cerca di andare incontro ai bisogni di tutti.

Purtroppo, però, alcune persone iscritte a Vinted non sono così trasparenti come potrebbe sembrare, ma anzi sono intenzionate a truffare i venditori ed esiste un metodo con cui lo fanno. Conoscere quali siano le truffe che girano su Vinted dà la possibilità di potersi difendere da esse ed evitare di rimetterci soldi e articoli.

Attenzione alla truffa di Vinted: ecco come funziona

Alcuni utenti utilizzano questa truffa specialmente per quanto riguarda gli articoli di valore o di marca, anche se in alcuni casi potrebbe succedere addirittura per prodotti di poco valore.

Quando questi truffatori acquistano un prodotto da un venditore sembra andare tutto bene, ma il problema si presenta quando ritirano il pacco, visto che, invece di segnalare che è tutto a posto, indicano che l’articolo in questione è danneggiato oppure è completamente diverso rispetto a quello che era stato caricato nell’annuncio sulla piattaforma. In questo modo si apre una controversia e il team di assistenza di Vinted interverrà contattando sia il venditore sia l’acquirente.

Il team di assistenza chiederà a entrambi delle prove che sostengano quello che affermano e molto spesso succede che il truffatore vinca questa controversia, visto che chi ha caricato l’articolo non ha alcuna prova concreta per sostenere il fatto che abbia spedito l’articolo che aveva effettivamente caricato su Vinted. In questo modo il truffatore si terrà sia l’articolo ricevuto sia i soldi che aveva speso, visto che verrà rimborsato, mentre al venditore non rimarrà nessuna delle due cose.

Per evitare qualsiasi tipo di problema, a prescindere dall’articolo che si venda è meglio effettuare delle foto mentre si sta preparando il pacco, ancora meglio dei video, in modo tale da poter provare la veridicità di quello che si afferma nel caso in cui ci si ritrovasse ad avere a che fare con un utente che cerca di fare il furbo.