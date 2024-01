Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio tramite social a Sandra Milo.

Il mondo dello spettacolo, e non solo, piange la scomparsa dell’icona del cinema Sandra Milo che si è spenta all’età di 90 anni.

Classe 1933, Sandra Milo si è spenta il 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni. Una notizia che ha sconvolto inevitabilmente il Paese, con il mondo dello spettacolo, e non solo, che piange la scomparsa della musa di Fellini. Artista senza tempo, ha costruito una carriera all’insegna del successo, diventando una delle attrici più apprezzate del cinema nostrano.

Diretta dai più grandi registi, ha preso parte a circa una settantina di pellicole. Un’eredità artistica immensa, quella lasciata da Sandra Milo, con l’attrice che ha segnato un’epoca. Molti i volti noti dello spettacolo che la ricordano con affetto e rendono omaggio alla sua meravigliosa carriera.

“Ti ameremo sempre”, l’omaggio a Sandra Milo sui social, le Star la ricordano così: da Mara Venier a Simona Ventura

La triste notizia della scomparsa di Sandra Milo ha scosso inevitabilmente i fan dell’artista e suscitato diverse reazioni sui social media, Molti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare alcuni dei momenti più importanti con l’attrice ed esprimere il proprio cordoglio.

Tra questi la conduttrice Eleonora Daniele che su Instagram ha scritto: “Amore mio. Te ne sei andata così. Senza avvisare. Come una grande diva. Una delle poche rimaste. Siamo state insieme, tante volte, a sorridere della vita. La tua bontà, generosità e la tua dolcezza mi mancheranno tanto. Abbiamo fatto un bel percorso insieme, nessuno mai potrà dimenticare la tua grande forza e il tuo coraggio .. ciao Sandra“.

Anche Simona Ventura ha utilizzato Instagram per esprimere il proprio dispiacere: “Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene. Vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli”.

Anche Caterina Balivo ha voluto salutare Sandra Milo pubblicando una foto in sua compagnia. La conduttrice Rai ha utilizzato il nomignolo con cui l’artista era conosciuta e infatti ha scritto: “Sandrocchia del nostro cuore, ti ameremo sempre. Un abbraccio sentito ai tuoi amati figli“. Pieno di affetto anche il ricordo di Mara Venier che ha pubblicato uno scatto in compagnia della compianta attrice nel corso di un suo intervento in una delle sue trasmissioni. A corredo la seguente didascalia: “Ciao Sandrina mia”.