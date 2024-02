Valentina Ferragni, la dedica speciale arriva davvero da lontano: foto

Pubblico dei social in lacrime dopo aver visto il post di Valentina Ferragni, scatto insieme a chi le ha rubato il cuore.

Nel momento più delicato nella carriera di Chiara Ferragni, adesso tocca alle sue sorelle riportare in alto il nome della famiglia. Grandi aspettative nei confronti di Francesca e soprattutto di Valentina, considerata la sua erede naturale per numeri fatti registrare sui social. Quasi 5 milioni di follower per la più piccola delle sorelle influencer che sembra già destinata a seguire le orme delle celebre imprenditrice digitale.

Valentina Ferragni è molto apprezzata sul web sia per la sua grande somiglianza con Chiara che per i suoi contenuti sempre in grado di lasciare il pubblico senza fiato. Oltre ad essere una ragazza particolarmente attraente, sa anche essere estremamente sensibile e questo non guasta mai. Soprattutto al giorno d’oggi dove alcuni valori sembrano destinati a smarrirsi.

Proprio qualche ora fa la trentunenne star dei social è tornata a toccare il proprio pubblico e lo ha fatto attraverso una dedica tutta speciale. Grande passione per Valentina che ha deciso di mostrarsi ai suoi utenti in compagnia di qualcuno a lei particolarmente caro.

Valentina Ferragni senza parole: la dedica commuove il web

Ad aver fatto dell’influencer la protagonista dei proprio post è stato il fidanzato Matteo Napoletano, suo collega sul web nonché imprenditore impegnato nel campo immobiliare. Il quale sembra avere tutte le intenzioni di creare una grande famiglia felice in compagnia della sua amata. Di figli al momento non ce ne sono, ma è come se ne avessero visto che a fare loro compagnia c’è un tenerissimo cagnolino.

Amore per gli animali a non finire per Valentina che ha spesso ammesso di essere un’appassionata di cavalli e non solo. Insieme a lei al suo fidanzato a casa c’è anche un tenero bulldog di nome Pedro. Lo stesso che non manca mai nelle foto di famiglia dell’influencer. Profonda dedica da parte del suo fidanzato, repostata dall’influencer, che ha scelto una foto particolarmente buffa per esprimere alla sua bella tutto il suo affetto. I due sono lontani ma con il cuore sempre connessi.

I cani, in particolare i bulldog, sono una vera passione per tutta la famiglia Ferragni. Anche la stessa Chiara ne ha avuti diversi, tra i più famosi figura la dolce Matilde passata a miglior vita giusto qualche tempo fa. Insomma, prove tecniche di famiglia allargata per Valentina che presto potrebbe regalare ai suoi cari una nuova sorpresa.