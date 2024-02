GF, in casa si lasciano sfuggire il coming out su un famosissimo cantante: “Lui? È gay”

Grande Fratello, il concorrente non si trattiene e dice la sua sull’orientamento del famoso cantante. Ecco cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello si chiacchiera tantissimo. Le giornate scorrono in modo particolare, completamente diverse da come siamo abituati noi nella vita di tutti i giorni. Ci si annoia? Forse, e per ovviare a tutto questo la cosa migliore da fare è confrontarsi con gli altri concorrenti facendo un po’ di sano taglia e cuci.

Si chiacchiera degli altri partecipanti, si commentano le storie d’amore, ci si intrattiene anche parlando di gossip che riguardano i personaggi famosi. Spesso però ci si dimentica di essere ripresi dalle telecamere 24 ore su 24 e, qualche chiacchiera da bar, viene ogni tanto fatta anche nella Casa con le ovvie conseguenze di un’eco mediatica importante. Così è successo tra Stefano, Beatrice e Fiordaliso che, accoccolati sul letto a parlare, sono entrati nel delicatissimo argomento dell’orientamento sessuale di un famoso cantante internazionale.

Grande Fratello, Stefano non si trattiene e parla del famoso cantante

Non è sempre facile ricordarsi di essere ripresi 24 ore su 24. Da fuori tutto sembra più semplice, ma in realtà stare attenti e pensare a ciò che si fa e si dice ogni minuto non è facile per nulla. Così, Stefano, uno dei concorrenti del Grande Fratello, si è lasciato scappare una dichiarazione piuttosto forte in qualche modo su un cantante molto famoso.

Lui, Beatrice e Fiordaliso stavano parlando di musica e, nello specifico, di Mahmood. Partendo dall’interrogarsi sulla nazionalità del papà e della mamma, passando per il vero nome, ad un certo punto Fiordaliso confonde Marracash con Mahmood e chiede se quest’ultimo era il fidanzato di Elodie. A dipanare ogni dubbio ci ha pensato Stefano che ha dichiarato “No, lui è gay“.

Stefano che non si fa problemi a dire che Mahmood è gay in diretta nazionale boh #grandefratello pic.twitter.com/eIl1CBlVeS — 💗 (@ssstarsssss) January 29, 2024

L’orientamento sessuale di Mahmood, così come di qualsiasi altra persona, non dovrebbe essere oggetto di chiacchiere leggere perché potrebbe essere un tema piuttosto delicato da affrontare per il protagonista. Nello specifico pare che il cantante intervistato dal Corriere della Sera abbia dichiarato di non aver mai detto di essere gay perché la sua generazione non rileva differenze. “Sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho un fidanzato o una fidanzata, crea distinzione”.

Insomma, nell’epoca di uguaglianza in cui viviamo oggi creare distinzioni o anche solo interrogarsi su questi argomenti dovrebbe essere piuttosto superato. Molto probabilmente nelle affermazioni di Stefano del Grande Fratello non vi era alcuna malafede, ma forse un po’ troppa leggerezza.