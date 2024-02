Dopo aver conseguito la laurea in psicologia, Laura Cremaschi torna sui libri. Ecco cosa studia la regina del web di Avanti un altro.

Tra le protagoniste di Avanti un altro, programma con al timone Paolo Bonolis, cosa studia Laura Cremaschi? Non lo immaginereste mai!

A partire dai reality show fino ad arrivare alle soap opera, la televisione si rivela essere un valido alleato di chi desidera accedere in modo facile e veloce a contenuti di vario tipo. Diversi, in effetti, sono i programmi tra cui poter scegliere e seguire a seconda dei gusti personali. Proprio in tale ambito si inserisce Avanti un Altro che è, senz’ombra di dubbio, una delle trasmissioni più apprezzate e seguite del piccolo schermo nostrano.

Ormai appuntamento fisso per tantissimi telespettatori, quest’ultimi si sono affezionati nel corso degli anni anche ai vari personaggi del Minimondo. Tra questi citiamo Laura Cremaschi che dapprima ha vestito i panni di Bonas, per poi ricoprire il ruolo di Regina del web, sempre all’interno del programma che vede al timone Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Dopo la laurea in psicologia, Laura Cremaschi torna sui libri, cosa studia la regina del web di Avanti un altro: “determinata a dare il massimo”

Eletta Miss Padania nel 2006, Laura Cremaschi è ormai un volto noto della televisione. Nel 2018 ha preso parte a Temptation Island Vip in veste di tentatrice, per poi approdare nel minimondo di Avanti un altro. Ma non solo, Laura Cremaschi è anche molto seguita sui social, dove vanta tantissimi follower.

Proprio sul suo profilo Instagram, ha pubblicato nel mese di luglio 2023 un post attraverso il quale ha reso noto di essersi laureata in Psicologia. Un traguardo importante per Laura Cremaschi, che ha in seguito deciso di tornare sui libri. Ma cosa studia la regina del web di Avanti un altro? Ebbene, attraverso un altro post pubblicato, sempre sul suo profilo social, nel settembre del 2023, la Cremaschi ha affermato:

“Oggi inizio la magistrale in psicologia clinica. Sono emozionata per questa nuova avventura e per l’opportunità di approfondire la mia conoscenza nel campo della psicologia. Sono determinata a dare il massimo per raggiungere i miei obiettivi accademici e professionali. Questo è solo l’inizio e sono pronta ad affrontare tutte le sfide che mi aspettano”.

Di recente, inoltre, ha pubblicato una storia, grazie alla quale ha fatto sapere di aver “passato” un altro esame universitario e di essere pertanto “felicissima“. A corredo l’hashtag psicologia clinica, a chiara dimostrazione del fatto che stia proseguendo il suo percorso per conseguire la laurea magistrale.