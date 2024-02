Isola dei Famosi 2024, Mediaset ripete l’operazione Grande Fratello? Nome inaspettato per il ruolo di opinionista

Stanno circolando già tantissime voci sulla prossima edizione de L’Isola dei Famosi: spunta anche il nome degli opinionisti.

La televisione italiana ha mandato nella sua storia in onda tantissimi reality show, ma negli ultimi anni il palinsesto delle reti Mediaset è stato interamente inglobato da due trasmissioni: il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.



Isola dei Famosi 18, cambia tutto: conduzione e opinionista (IlCiriaco.it) | Foto ANSAI due show si alternano in maniera praticamente perfetta: quest’anno l’edizione in corso del GF terminerà nel mese di aprile, ovvero nello stesso periodo in cui si darà il via alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi sulla quale i telespettatori si stanno facendo già diverse domande.

La diciottesima edizione del reality show avrà inizio, salvo cambiamenti dell’ultima ora, il prossimo 5 aprile 2024 e andrà avanti, verosimilmente, fino a giugno quando si scoprirà il nuovo vincitore del programma; al momento non si conoscono ancora i partecipanti, ma ci sono ancora tantissimi dubbi per quanto riguarda anche la conduzione e gli opinionisti in studio: secondo le ultime notizie pare che la produzione de L’Isola voglia ripetere la stessa mossa effettuata dal Grande Fratello proprio in merito a quanto detto in precedenza.

L’isola dei famosi: ancora tanti dubbi da sciogliere su opinionisti e conduzione

Le ultime tre edizioni del reality show sono state condotte da Ilary Blasi il cui ruolo sembrava praticamente intaccabile, ma negli ultimi mesi la sua posizione è cambiata leggermente e l’ex moglie di Francesco Totti è pronta a lasciare la conduzione del programma già a partire dalla prossima edizione. La notizia arriva direttamente da Pier Silvio Berlusconi e nello stesso momento la produzione de L’isola ha intenzione di cambiare anche dal punto di vista degli opinionisti e dunque sollevare dal suo incarico anche Vladimir Luxuria.

Il direttore di Mediaset ha annunciato in una recente intervista che la conduzione della nuova edizione de L’isola dei famosi sarà affidata proprio a Vladimir Luxuria, la quale quindi svestirà i panni dell’opinionista per vestire quelli della conduttrice andando dunque a sostituire di fatto Ilary Blasi al timone del reality show.

I telespettatori hanno percepito questa notizia con grande sorpresa e adesso si chiedono che fine farà Ilary Blasi, ma soprattutto chi vestirà i panni di opinionista del programma a partire dal prossimo aprile.

Secondo le ultime voci sembra che la produzione del programma voglia ripetere la stessa operazione messa in atto dal Grande Fratello e dunque scegliere una giornalista come opinionista del reality: se al GF abbiamo visto in studio la celebre Cesara Buonamici, per L’isola dei famosi potrebbe essere il momento della giornalista Elena Guarnieri, la quale ha lavorato tanti anni per Studio Aperto e attualmente è vice direttrice del TG5.