Horror-comedy folle, per una serata di divertimento: il film su Prime Video da vedere ora

Horror comedy da non perdere su Prime Video: il film perfetto per un sabato sera sul divano con gli amici

Gli anni 2000 per molti sono un periodo indimenticabile: un periodo florido per la cultura pop, che ha sfornato film e serie che sono cult ancora oggi. Proprio durante questi anni, è nato un genere incredibile e di successo: l’horror-comedy movie. Se non hai mai visto un film horror perché ti mettono paura, questo è il genere perfetto per te. Si tratta di film abbastanza splatter, fatti di scene piuttosto cruente, a cui i deboli di stomaco forse non possono resistere.

Quello che cambia, rispetto ad un horror puro, è che tutto è narrato con una certa vena comica o anche parodistica, creata proprio per stemperare la tensione. Con questo genere di film, si cerca di avvicinare un pubblico più ampio al genere horror, da sempre considerato un po’ di nicchia. Il film che vogliamo suggerirti in questo articolo appartiene proprio a quel genere. Ed è talmente fuori di testa che ridere sarà impossibile.

Una horror-comedy da non perdere: ecco come si chiama

Se hai degli amici appassionati di cinema, non puoi non vedere questo film insieme a loro sul divano. Il film si chiama Muori Papà Muori ed è davvero fuori di testa. Ricordi, per esempio, il film Ti Presento i Miei? Ecco, siamo più o meno su quel genere di grottesco, con tanto splatter in più. Matvej conosce una bellissima ragazza, di cui si innamora perdutamente. Questa ragazza si dimostra da subito problematica. Racconta a Matvej di continue violenze subite, ad opera di suo padre.

Il padre di quella bellissima ragazza è un poliziotto corrotto coinvolto in affari piuttosto loschi, che gli sono valsi un bel gruzzolo di denaro. La ragazza approfitta del suo grande ascendente sul fidanzato, e gli chiede una cosa davanti alla quale tutti saremmo scappati a gambe levate. Tutti, ma non Matvej. Per amore e vendetta, Matvej proverà ad assassinare il padre della sua fidanzata. Da qui partiranno una serie di eventi incredibili e grotteschi. Da questo scontro diretto padre-fidanzato emergeranno dei segreti che faranno cadere parecchie maschere.

Ti ho messo un po’ di curiosità vero? Ecco: allora prepara subito qualcosa di buono da mangiare (anche se forse sarà meglio restare a digiuno). Raduna i tuoi amici più cari e provate a guardare Muori Papà Muori. Sarà un’esperienza terribile e divertente allo stesso tempo. Non te la puoi assolutamente perdere.