Fallo 4 minuti al giorno e il tuo cervello diventerà letteralmente più grande: la scoperta appena fatta

Scoperta sensazionale! Il tuo cervello diventa più grande se fai questa cosa per quattro minuti al giorno. 25 minuti a settimana e vedrai che risultato!

Chi è che non vorrebbe avere una mente sempre pronta e attiva, lucida e geniale? Sicuramente tutti ci preoccupiamo del nostro cervello, di quanto siamo svelti a capire quello che leggiamo o che vediamo, di avere anche una memoria di ferro.

È vero che un po’ di allenamento ci vuole anche per la materia grigia e così vediamo spesso anziani che si buttano a capofitto nella settimana enigmistica o in giochi mnemonici proprio per cercare di allenare la capacità di memoria.

Però purtroppo il decadimento biologico del nostro cervello, non abbiamo scoperto ancora come fermarlo; ad una certa età, al di là delle malattie, cominciamo a dimenticare le cose e a non avere più una mente lucida, ci perdiamo un po’. Questo in generale, c’è anche chi mantiene la sua attività mentale attivissima e pronta anche a 90 anni ma di certo non può essere come quella dei 20 anni. Possiamo però, a quanto pare, rallentare un po’ il processo. Secondo questa scoperta è possibile!

Cos’è che dobbiamo fare perché il nostro cervello aumenti in grandezza e capacità fino ad età avanzata? ecco cosa dice la scienza.

È stato fatto uno studio che ha coinvolto 10,000 uomini e donne, in buona salute, tra i 18 e i 97 anni; la scansione del loro cervello ha rivelato molte differenze in grandezza e il comune denominatore, di quelli che avevano il cervello più grande, era l’attività fisica a prescindere dall’età. Generalmente un cervello più grande, è sinonimo di buona salute. Gli scienziati hanno rilevato, dalla scansione, che le parti più interessate al fenomeno erano quelle relative al pensiero e la memoria che sono poi quelle zone del cervello che prima si deteriorano con l’avanzare dell’età.

I ricercatori, per la valutazioni delle 10000 scansioni, hanno usato l’intelligenza artificiale ed è apparso subito chiaro che quelli che facevano attività sportiva anche blanda per 25 minuti a settimana avevano il cervello più sviluppato degli atri che non praticavano attività fisiche. Gli studi effettuati alla Washington University di St. Louis sono andati ancora più in profondità, all’interno dell’organo. Hanno così scoperto che tutti i tessuti del cervello erano più grandi, compresa la materia grigia e quella bianca che connette le cellule pensanti.

L’ippocampo è una regione del cervello essenziale per il pensiero e la memoria, con l’età tende ad avvizzire restringendosi, nel cervello di coloro che facevano attività fisica non era così; anche quella zona tendeva ad essere più grande. Il meccanismo per cui avviene questo non è ancora chiaro ma gli studiosi sono arrivati alla conclusione che probabilmente l’esercizio fisico riduce le infiammazioni, permettendo così la produzione di sostanze neurochimiche che vanno a formare nuove cellule e vasi sanguigni. In ogni caso, per qualsiasi motivo avvenga il fenomeno, vale la pena tentare: solo 4 minuti al giorno di attività fisica e avremo già dei risultati.