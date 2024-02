L’acqua alcalina fa veramente bene alla salute? La verità sui calcoli renali

In questo articolo parliamo dell’acqua alcalina, se realmente doni benefici sui calcoli renali. Ed ecco, dunque, la verità in proposito.

Per poter star bene, certamente, ha una importanza fondamentale la dieta che seguiamo. Quando pensiamo al termine dieta, solitamente ci viene in mente un regime alimentare restrittivo, in cui le rinunce e il conteggio delle calorie siano all’ordine del giorno.

In verità, però, il termine dieta ha un significato molto più ampio e sta ad indicare un vero e proprio stile di vita. Trovare quello più consono alla propria persona rappresenta un traguardo davvero importantissimo, in quanto è proprio lo stile di vita la chiave della nostra salute. Scegliere cibo sano e fare attività fisica sono la base per un corpo e una mente in piena forma.

Tra i tantissimi stili di vita che possiamo scegliere, dobbiamo trovare quello più adatto alle nostre esigenze. Ognuno di noi, infatti, è diverso e ha delle necessità peculiari, che devono trovare risposta nelle scelte alimentari che fa. Certamente, il focus principale è la salute, in quanto ciascuno di noi cerca di comprendere, anche attraverso l’aiuto dei professionisti del settore, quale sia il regime alimentare più consono per la propria persona.

Negli ultimi anni, si è molto sentito parlare di acqua alcalina e dei benefici che questa avrebbe sulla nostra salute. Per questo motivo, vogliamo capire quanto davvero questa possa far bene alla salute e che tipo di impatto può avere sui calcoli renali.

Acqua alcalina: ecco tutta la verità sui benefici alla salute

L’acqua alcalina è un tipo particolare di acqua, che ha come caratteristica peculiare un pH superiore a 8.0. È preferita da tante persone, in quanto sarebbe benefica per la nostra salute, ma cerchiamo di capire cosa è vero, oltre i falsi miti.

Attraverso diversi studi e ricerche, si è scoperto che la spinta del marketing sull’acqua minerale alcalina sarebbe molto più forte dei reali benefici. La scelta migliore, secondo la gran parte degli esperti, è quella di preferire una spremuta fresca all’acqua alcalina, in quanto solamente le prime sarebbero in grado di apportare dei benefici significativi sulla nostra salute.

Per di più, bere acqua alcalina non avrebbe alcun tipo di effetto rispetto ai calcoli renali. In molti, infatti, ritengono che proprio l’acqua alcalina possa prevenirne la formazione e aiutare a sciogliere quelli già formati. La verità è che non ci sono studi che confermino questa correlazione.