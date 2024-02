Beautiful, triste spoiler: l’addio che sconvolge il pubblico

Beautiful è sicuramente una delle soap opera Mediaset più amate di sempre, ma questa volta arrivano brutte notizie: un addio sconvolgerà il pubblico

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, tra le soap opera più amate e seguite di sempre vi è Beautiful che ormai da decenni continua a tenere col fiato sospeso i tantissimi telespettatori e questa volta arriva uno spoiler che sicuramente sconvolgerà il pubblico: ecco cosa succederà durante le prossime puntate.

Com’è noto, Beautiful continua a suscitare tante emozioni ai suoi tantissimi telespettatori che ormai da decenni continuano a seguire le vicende della famiglia Forrester e dei tantissimi personaggi seppur cambiati nel corso del tempo.

Tra i protagonisti sicuramente più amati vi è Brooke che da tempo vive la sua travagliata relazione con Ridge tra alti e bassi. La loro relazione amorosa ha sempre incuriosito i telespettatori e nel corso degli anni, la storia è diventata sempre più intrigante e appassionante.

Questa volta, però, purtroppo non ci sono belle notizie per Brook, e c’era da aspettarselo dati i trascorsi tra i due, sebbene le cose sembravano essersi appianate, ma cosa succederà nelle prossime puntate? Di seguito, gli spoiler che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Beautiful, le cose si mettono male tra Brooke e Ridge: che cosa succederà? Ecco le anticipazioni

La relazione amorosa tra Brooke e Ridge continua a far stare col fiato sospeso i tantissimi telespettatori e anche questa volta la storia non deluderà assolutamente.

Durante i prossimi episodi, infatti, i telespettatori vedranno Brook incontrare Ridge e pregarlo di ritornare a casa con lei. Purtroppo per la donna, però, Ridge non sembra assolutamente intenzionato a farlo e comunicherà a Brook che non intende più stare con lei e che quindi il loro matrimonio volge al termine.

La donna dunque chiederà a Forrester la motivazione di tale decisione e proverà a capire cosa l’ha spinto a ritornare da Taylor. L’uomo a quel punto spiegherà a Brook che la sua decisione arriva anche per altri motivi e non soltanto per il ritorno di fiamma con Taylor; Brook non capendo quali sono le ulteriori motivazioni deciderà di fare un appello tra le lacrime a Ridge chiedendogli di ritornare a casa così da provare insieme a risolvere tale crisi.

Purtroppo, però, pare che nemmeno tale appello abbia presa su Ridge che reagirà in modo davvero inaspettato. La soap opera Mediaset può essere vista dal lunedì al sabato alle ore 13:45 su Canale 5.