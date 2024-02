Federico Fashion Style, anelli che passione: dove si trovano i suoi gioielli esclusivi e quanto costano

Gli anelli sono una vera passione per Federico Fashion Style, ma sapete dove si trovano? Si tratta di gioielli esclusivi: ecco quanto costano e dove comprarli.

L’hair stylist dei Vip non ha mai nascosto la sua passione per il lusso: non si separa mai dagli abiti griffati e dai gioielli preziosi, in particolare in molti hanno notato come le sue mani siano piene di anelli.

Federico Lauri, conosciuto tra il pubblico televisivo come Federico Fashion Style, è uno dei parrucchieri più richiesti e popolari. Tantissime sono le star che decidono di andare a farsi pettinare da lui e sfoggiare le acconciature nei vari red carpet, eventi e programma televisivi.

La popolarità dell’hair stylist di Anzio è arrivata quando è stato protagonista del format Il salone delle meraviglie, dove il pubblico ha conosciuto il suo stile di vita eccentrico tra cristalli, paillettes e griffe. Tra le tante foto condivise sui social, i follower di Federico hanno notato fin da subito la passione per gli anelli che riempiono le sue mani.

Federico Fashion Style e gli anelli: ecco dove si trovano i gioielli

Uno dei tratti distintivi di Federico Fashion Style è il suo stile eccentrico, non solo per quanto riguarda la sua casa o i suoi saloni sparsi per la penisola, ma anche per il suo outfit. Il parrucchiere non si tira mai indietro nel vestire dalla testa ai piedi con outfit sgargianti e griffati.

Nel look dell’hair stylist sono importanti anche gli accessori: ha una collezione ampia e variegata di collane, bracciali e anelli. Proprio questi ultimi spesso attirano l’attenzione degli utenti social che non fanno a meno di notare come le mani di Federico siano piene di anelli di vario genere.

Si tratta di gioielli preziosissimi che Federico compra nella lussuosissima boutique di Currado Gioiellerie che si trova a Sanremo/Ventimiglia. Sul profilo Instagram del negozio si possono notare i tantissimi modelli di gioielli messi in vendita, alcuni dei quali sono stati acquistati dall’hair styist di Anzio.

Per quanto riguarda i prezzi, questi sono scritti nel sito web ufficiale di Currado Gioiellerie e il costo varia a seconda del modello di un anello e delle pietre. Tuttavia, si deve contare su una spesa che parte da 200 euro per arrivare fino ai 2.000 euro per un pezzo solo. Un costo molto elevato, ma in linea con quello del mercato dei gioielli.