Belen Rodriguez via dalla tv per sempre? Il nuovo lavoro della showgirl, la svolta è epocale

Belen Rodriguez può lasciare la tv per sempre, grande svolta nella vita della showgirl: quale sarà il suo nuovo lavoro, tutti di stucco

Sono cambiate davvero molte cose, negli ultimi tempi, per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha vissuto, nella seconda parte del 2023, un periodo non facile, in seguito alla separazione definitiva con Stefano De Martino e all’addio a Mediaset, dove era stata stella di prima grandezza per diversi anni. Un insieme di cambiamenti che ha influito anche sulla salute della stessa showgirl, come ha rivelato in alcune interviste.

Dal punto di vista della vita privata, la svolta è arrivata in positivo grazie alla storia d’amore con Elio Lorenzoni. Belen appare di nuovo felice insieme all’imprenditore lombardo, sua conoscenza di lunga data che da amico, con il tempo, è diventato qualcosa di più. E nei mesi scorsi la coppia ha trascorso ripetuti momenti di gioia e felicità insieme, anche se nelle ultime settimane alcuni rumours hanno fatto crescere qualche ipotesi di crisi o comunque di ‘rallentamento’ tra i due.

Belen, in ogni caso, sembra essersi ripresa al meglio da uno dei momenti più duri della sua vita. Adesso, si attende di capire cosa succederà a livello professionale. Qualche tempo fa, aveva annunciato di voler tornare presto a fare tv, ma adesso le cose potrebbero essere molto diverse, anche a seguito delle sue dichiarazioni in cui ha contestato duramente il mondo dello spettacolo italiano. E la 39enne argentina potrebbe maturare il proposito di lasciare per sempre il piccolo schermo, dedicandosi ad altro.

Belen Rodriguez, una nuova carriera nel mondo della moda: la rivelazione di Cecilia chiarisce tutto

Come i fan di lunga data sanno certamente, lei e la sorella Cecilia hanno dato vita da diversi anni a Mefui, un brand di abbigliamento fatto di capi intriganti e seducenti.

Potrebbe essere proprio questa la strada su cui potrebbe concentrarsi Belen, che per questa particolare avventura è stata fin dall’inizio modella e disegnatrice insieme a Cecilia. L’immagine che vi proponiamo, postata su Instagram da Cecilia, mette in mostra alcuni schizzi dei possibili nuovi modelli dell’ultima collezione. L’entusiasmo delle due sorelle Rodriguez è palpabile, come si avverte dal post pubblicato da Cecilia, che spiega: “L’abbiamo desiderato e studiato tanto, ci ho creduto fin dall’inizio, è stato il nostro primo brand e siamo fiere di ciò che siamo diventate in questi anni. Stiamo già lavorando per l’estate del 2025″.