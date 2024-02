“Innamorata”, Elisabetta Gregoraci a cuore aperto sui social: spunta la foto inedita

Dai profili social della showgirl, si scopre che Elisabetta Gregoraci si è nuovamente innamorata. Scopriamo chi è questa persona fortunata!

Elisabetta Gregoraci (classe 1980) è una modella ed è tuttora una showgirl e conduttrice televisiva. Nel 1997, dopo essere stata eletta Miss Calabria, partecipa al concorso di bellezza più importante del Paese, ovvero Miss Italia. Sebbene non riesca a vincere la corona, classificandosi al 24esimo posto, Elisabetta Gregoraci ottiene la fascia di Miss Sorriso.

Da questo momento si apre per lei un’importante esperienza nel campo della moda. Viene selezionata per sfilare come modella per diversi stilisti, sia in Italia e sia all’estero. Tra gli altri si ricordano Giorgio Armani e Dolce & Gabbana. Successivamente, la Gregoraci prende parte ad alcuni programmi televisivi e progetti cinematografici importanti. Nel 2002 partecipa alla trasmissione “Veline”, concorso per selezionare le ragazze in “Striscia la Notizia”. Mentre, il regista Carlo Vanzina la scrittura per un ruolo nel film “Il cielo in una stanza” (1999).

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo un primo incontro nel novembre 2005, Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore dichiarano di avere una relazione sentimentale. La coppia decide di sposarsi nel giugno del 2008. Subito dopo, Elisabetta Gregoraci rivela ai giornali e alle televisioni di aspettare un figlio da Briatore, che nascerà nel 2010 e lo chiameranno Nathan Falco. Dopo sette anni di matrimonio, Briatore e Gregoraci decidono in maniera consensuale di separarsi.

Chi è il nuovo “amore” di Elisabetta Gregoraci?

Recentemente, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere con i propri follower la sua recente esperienza lavorativa. Tuttavia, la showgirl non lascia trapelare molte informazioni dalle immagini pubblicate come stories sul suo profilo Instagram. L’unica cosa che si riesce a comprendere è che Gregoraci è attualmente impegnata nella lavorazione di un set fotografico. In particolare, un piccolo dettaglio ha incuriosito i seguaci di Elisabetta che si sono domandati se per lei non sia sbocciato nuovamente l’amore.

In una della foto, però, compare la frase “Innamorata sul set”, accompagnata dall’emoji di un cuore rosso. Chi sarà la fortunata persona a ricevere le attenzioni di Gregoraci? Dall’immagine si intuisce che stia abbracciando una piccola bambina. Dalle ultime news, è stato rivelato che durante gli scatti del set fotografico, la lavorazione è stata interrotta dalla presenza della figlia del fotografo, che ha attirato l’attenzione di Gregoraci. Immediatamente, la showgirl ha voluto abbracciarla e coccolarla, scattandosi una foto assieme.