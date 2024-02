Alba Parietti a Sanremo? Arriva la “frecciata” ad Amadeus: “Se qualcuno…”

Alba Parietti sembra covare dentro di lei un desiderio al punto da lanciare una frecciatina ad Amadeus. Ma che cosa succede?

Alba Antonella Parietti è nata il 2 luglio del 1961 a Torino. Figlia di un partigiano piemontese delle Langhe e di Grazia Di Pietro Maria, scrittrice. Il suo nome proviene direttamente dalla città di Alba, la prima città piemontese che è stata liberata nel 1945. Dopo aver frequentato il liceo artistico statale entra nel mondo delle radio locali. Mette piede per la prima volta nel mondo dello spettacolo nel 1977 all’interno di un teatro, mentre l’anno dopo partecipa a Miss Italia arrivando alle finali.

Nel 1979 viene eletta per rappresentare l’Italia alla finale di Miss universo anche se a causa di numerosi impegni è costretta a rinunciare. All’inizio degli anni ’80 inizia a fare le prime apparizioni televisive su alcune emittenti regionali in cui conduce il programma Splendido!. L’anno dopo la vediamo ricoprire il ruolo di valletta in Ok, il prezzo è giusto! mentre, nel 1987, lavora sempre come valletta per Enzo Tortora nel programma Giallo.

La frecciatina di Alba Parietti verso Amadeus

Per Alba Parietti la vera e propria fama arriva nel 1990 ossia nel momento in cui è alla conduzione del programma calcistico Galagoal trasmesso su Telemontecarlo insieme a Massimo Caputi.

Nel 1991 la vediamo nel film Abbronzatissimi. L’anno seguente presenta insieme a Brigitte Nielsen, Milly Carlucci e Pippo Baudo il festival di Sanremo. Nel biennio successivo la vediamo alla conduzione di Domenica in insieme a Toto Cutugno.

Nel 2004 invece ha condotto il Dopofestival di di Sanremo diventando poi opinionista de La fattoria. Nel 2009 e nel 2010 è diventata una presenza fissa all’interno dei talk show di Barbara D’Urso, programmi come Pomeriggio 5 e Domenica 5. Ha partecipato anche a molti programmi tra cui Ballando con le stelle, la Pupa e il secchione e Tale e quale show nel 2021 in qualità di concorrente.

Alba Parietti è una donna molto seguita su Instagram, social in cui condivide di tutto di più. Ciò che ha destato molta curiosità nell’ultimo periodo è stata una storia che lei stessa ha pubblicato e in cui è presente una simpatica maialina con indosso un abito da sera e una frase “Io a Sanremo ci andrebbi se qualcuno mi inviterebbi…”

Molto probabilmente questa è una frecciatina di Alba Parietti lanciata verso Amadeus proprio per mostrare il suo desiderio di salire ancora una volta sul palco dell’Ariston. Chissà se questa notizia è arrivata fino alle orecchie del direttore canoro e se quest’ultimo possa decidere di cambiare le carte in tavola e di invitare anche la showgirl al festival della musica italiana.