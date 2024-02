Hai diritto a benefici legati al reddito? Allora devi presentare il nuovo modello INPS: la novità del 2024

Hai diritto ai benefici legati al reddito? Devi inoltrare il nuovo modello INPS. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova disciplina 2024.

Il nuovo anno è iniziato e con esso sono giunte delle importanti novità. L’INPS ha infatti annunciato l’arrivo del modello RED precompilato, si tratta di una semplificazione per tutti i pensionati che devono presentare il documento.

Il modello RED è una dichiarazione per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, deve essere presentato entro specifici termini. Da quest’anno i pensionati hanno l’opportunità di avere un servizio interattivo nuovo, grazie al semplice accesso al sito dell’Inps.

Il modello RED precompilato è a disposizione della nuova campagna ordinaria 2024 e della campagna solleciti del 2023, in relazione all’imponibile 2022. Per agevolare la presentazione sul sito dell’Inps è presente un video guida personalizzato allo scopo di rendere più agevole l’invio della dichiarazione. Vengono dunque elargite tutte le informazioni utili per agevolare i pensionati nella compilazione del documento.

Come presentare il nuovo modello INPS?

Il 27 dicembre 2023 con il messaggio 4668 L’Istituto nazionale ha annunciato delle semplificazioni relative al modello RED. I pensionati che hanno il diritto di prestazioni collegate al reddito debbano accertarsi e dunque verificare la loro situazione reddituale. L’INPS ha deciso di lanciare il nuovo modello precompilato per rendere più celere, spedita e semplice la dichiarazione.

Il pensionato dovrà utilizzare SPID, CIE o la CNS e in seguito all’autenticazione direttamente sul sito dell’Inps avrà la possibilità di optare per la modalità precompilata del modello RED. In questo modo potrà comunicare i redditi che risultano essere collegati alle prestazioni che sta ricevendo. Ha altresì la facoltà di confermare, modificare o integrare i propri dati precompilati.

Ma cos’è il modello RED? Si tratta di una dichiarazione con la quale si attestano redditi percepiti. Sono tenuti a compilarlo i pensionati che hanno recepito o stanno ricevendo specifiche indennità. Se queste ultime sono legate al reddito del nucleo familiare devono essere presentate all’INPS. Il reddito spettante ai pensionati può subire delle modificazioni e dunque può variare anche l’importo delle indennità. In taluni casi le modificazioni possono comportare l’impossibilità di ricevere quanto avuto sino a quel momento.

Si tratta di una dichiarazione aggiuntiva che deve essere presentata ogni anno, periodicamente. La grande novità del 2024 è che il modello è divenuto precompilato, i diretti interessati dovranno dunque confermare o modificare i dati qualora questi presentino degli errori. Inoltre, come accennato, l’INPS ha annunciato la pubblicazione di un video attraverso cui viene spiegato agli interessati le linee da seguire per la compilazione del modello