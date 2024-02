Emma Marrone: sorriso radioso, trucco perfetto e capelli scuri: così incanta Sanremo

Chioma scura e sorriso che lascia senza fiato, Emma Marrone con la sua fantastica bellezza incanta Sanremo, la foto fa impazzire praticamente tutti.

Le basta mostrarsi per far girare la testa a chiunque, Emma Marrone è davvero uno schianto ed è per questo che non passa mai inosservata. Con qualsiasi look conquista i suoi tantissimi fan e questi non perdono occasione per farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale, la adorano.

Manca ormai pochissimo all’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, andrà infatti in onda dal 6 al 10 febbraio su Rai Uno e al timone ci sarà anche quest’anno Amadeus. Tra i concorrenti in gara anche la splendida cantante si esibirà sul famoso palco dell’Ariston e non vede l’ora di lasciare tutti senza parole con il suo brano ‘Apnea’.

Per lei non è stato un periodo affatto semplice a causa della morte del padre, erano davvero legati e non è stato facile affrontare l’immenso dolore che ha provato. Qualche tempo fa ha anche ammesso che aveva addirittura pensato di lasciare la musica però non l’ha fatto perché non era quello che il padre avrebbe voluto.

Nei giorni scorsi Emma Marrone ha più volte detto che è molto emozionata per la partecipazione all’amatissima kermesse musicale e farà di tutto per lasciare tutti senza fiato, ha anche fatto sapere che questo festival è per la sua famiglia e per tutti coloro che nonostante tutto l’hanno sempre sostenuta.

Look pazzesco e sorriso da paura, Emma Marrone lascia i fan a bocca aperta

La meravigliosa cantante si prepara ad approdare sul palco dell’Ariston e ha già incantato Sanremo mostrandosi più bella che mai sui social, l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha conquistato praticamente tutti, il suo sorriso è radioso.

Emma ha cambiato look e come sempre ha ottenuto moltissimi consensi sui social, dove è seguita e amata da moltissimi fan, ad oggi conta 6,5milioni di follower sul suo profilo Instagram. Questi non si stancano mai di farle notare quanto sia splendida e la riempiono continuamente di apprezzamenti e like.

Nello scatto pubblicato su Instagram ha i capelli scuri e un perfetto make up, sfoggia inoltre un sorriso radioso che ha subito catturato l’attenzione di chi la segue e la ama. Nella didascalia ha scritto che vuole solo sorridere e fare surf sulle emozioni, ci ha tenuto poi a ringraziare tutte le sue persone preferite per la forza e l’amore. Come al solito ha fatto il boom di complimenti e like, con la sua favolosa bellezza infatti ha emozionato chiunque.