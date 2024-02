Coppia in crisi, la rottura è dietro l’angolo: “Non arrivano a San Valentino”

Siamo vicini a San Valentino e anche le coppie famose stanno organizzando anniversari e celebrazioni, ma forse qualcuno rinuncerà.

Durante la puntata di Citofonare Rai Due, condotta da Simona Ventura e Paola Perego – che è tornata al lavoro dopo l’operazione e fortunatamente sta bene – è spuntata un’indiscrezione davvero interessante.

Mentre si stava disquisendo sulle previsioni dell’oroscopo, è saltato fuori che una coppia amata e famosissima potrebbe essere in crisi, e forse a breve arriverà l’annuncio sui social.

Chi è la coppia che potrebbe “saltare” proprio a San Valentino? Le rivelazioni inedite

Molte persone credono nell’Oroscopo, sebbene si sappia che l’Astrologia non è una scienza riconosciuta. Dobbiamo ammettere che alcuni professionisti sono molto bravi, ecco perché apprezzati dal pubblico. Parliamo ad esempio di Paolo Fox ma anche Simon and The Stars, che ieri nella trasmissione Citofonare Rai Due ha divulgato la classifica dei segni più fortunati di quest’anno.

Tra le varie notizie spunta anche qualche previsione sui segni che invece avranno qualche difficoltà, e proprio in merito a questo argomento si è creata una sorta di “caccia alla verità”. Infatti secondo Simon and The Stars, il segno dell’Ariete sta per vivere un pessimo momento in amore.

Simon ha spiegato chiaramente che questa settimana, vicina a San Valentino, per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà caratterizzata da dubbi e ripensamenti, e il protagonista di questa crisi sarà l’amore.

L’Ariete arranca un pochetto e si sente bloccata. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio.