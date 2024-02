Metabolismo, occhio a queste cattive abitudini: gli errori comuni che facciamo ogni giorno

Credi di mangiare bene eppure non riesci a dimagrire? Forse stai commettendo alcuni errori che rallentano il tuo metabolismo.

Se non riesci a perdere peso la colpa può essere del tuo metabolismo. O meglio: di certi banali errori che tu commetti senza rendertene conto e che fanno rallentare il tuo metabolismo.

Il metabolismo è come un’automobile: se va veloce consuma molto carburante, se va lento ne consuma molto meno. Nel caso dell’auto – visti i prezzi- è meglio che vada lenta e che consumi poco. Nel caso del metabolismo, al contrario, più va veloce e più noi riusciamo a bruciare le calorie che introduciamo con il cibo. Di conseguenza un metabolismo veloce ci aiuta a dimagrire mentre un metabolismo lento ostacola la perdita di peso e di grasso.

Il metabolismo, di per sé, non va né veloce né lento. Almeno fino ai 60 anni, è stato dimostrato, che il metabolismo non rallenta se non in presenza di patologie o cambiamenti ormonali importanti. Tuttavia ci sono errori che tutti commettiamo più o meno ogni giorno e di cui non ci rendiamo neanche conto, che potrebbero far rallentare il nostro metabolismo e, quindi, ostacolare il processo di dimagrimento.

Metabolismo: non fare questi errori

Se non riesci a perdere peso o se tendi ad ingrassare fin troppo facilmente, forse potresti commettere alcuni errori molto comuni che, alla lunga, potrebbero rallentare il tuo metabolismo. Vediamo cosa non bisogna fare.

Sembra incredibile ma mangiare troppo poco potrebbe far rallentare il metabolismo e, quindi, potrebbe ostacolare il dimagrimento. Se non riesci più a perdere peso potrebbe essere dovuto al fatto che stai mangiando troppo poco. In particolare non assumere abbastanza proteine fa rallentare il nostro metabolismo. Assicurati di mangiare proteine ad ogni pasto: carni e pesci magri, uova, tofu, tempeh.

Un’altra pessima abitudine che potrebbe far rallentare il metabolismo è bere poca acqua. Forse stai bevendo troppo poco. L’acqua non solo idrata le nostre cellule e aumenta il senso di sazietà ma accelera anche i processi metabolici. Dovresti cercare di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

Bevi alcool e bibite. Sia l’alcool che le bibite contengono zuccheri che potrebbero rallentare il tuo metabolismo alla lunga.

Un altro motivo per cui il tuo metabolismo potrebbe essersi un po’ fermato è la sedentarietà. L’esercizio fisico è fondamentale per la nostra salute e per mantenere il nostro metabolismo sempre attivo. Basta una bella camminata di 30 minuti ogni giorno.

Potresti non assumere abbastanza Calcio. Il Calcio è un minerale importante per le ossa ma è anche un nutriente che viene usato dal nostro corpo per tenere sveglio il metabolismo.

Infine anche eliminare del tutto il caffè potrebbe aver rallentato il tuo metabolismo. Un recente studio ha dimostrato che la caffeina può aumentare il nostro metabolismo del 3%. Però, per evitare insonnia o disturbi di ansia, meglio non superare i 400 mg al giorno che equivalgono a 4 tazzine.