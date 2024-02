Tiroide e diritto all’assegno di invalidità: i chiarimenti su cosa spetta

Si ha diritto all’assegno di invalidità dopo l’asportazione della tiroide? La risposta alla domanda che si pongono in tanti

Nel campo della medicina, l’asportazione della tiroide si presenta come un importante passo avanti nella gestione delle patologie tiroidee. Questo intervento chirurgico, noto anche come tireoidectomia, ha dimostrato di essere efficace nel trattamento di condizioni come il cancro alla tiroide, i noduli tiroidei e l’iperfunzione tiroidea.

Ma dopo aver subito un intervento così delicato, si può ottenere un assegno di invalidità? Tutto quello che c’è da sapere.

L’asportazione della tiroide diventa necessaria in diversi scenari clinici. Nel caso di tumori tiroidei maligni, la rimozione chirurgica può essere la chiave per fermare la diffusione del cancro. Anche in presenza di noduli tiroidei sospetti, la tireoidectomia può essere raccomandata per evitare complicazioni future.

A seconda della gravità della condizione, il chirurgo può optare per un’asportazione parziale (lobectomia) o totale (tireoidectomia totale). La scelta dipende dalle specifiche esigenze del paziente e dalla natura della patologia. Negli ultimi anni, le tecnologie avanzate hanno rivoluzionato il modo in cui viene eseguita l’asportazione della tiroide. La chirurgia robotica e laparoscopica consente interventi più precisi e meno invasivi, riducendo il periodo di degenza ospedaliera e accelerando il recupero del paziente.

Asportazione tiroide: si ha diritto all’assegno di invalidità?

Dopo l’asportazione della tiroide, è essenziale un follow-up attento. I pazienti possono dover assumere ormoni tiroidei sintetici per mantenere un equilibrio ormonale nel corpo. Tuttavia, molte persone riescono a condurre una vita normale e attiva dopo l’intervento. Subire un intervento del genere dà diritto alla riscossione dell’assegno di invalidità? È la domanda che si pongono in tanti.

La semplice asportazione della tiroide non dà diritto alla riscossione dell’assegno di invalidità. Bisogna infatti verificare le cause per le quali un soggetto ha subito l’asportazione per la compensazione del piano terapeutico dovuto all’assenza dell’organo. Solo nel caso in cui la tiroide sia stata asportata per via di un tumore, spetta l’indennità nel periodo successivo all’intervento.

La pensione di inabilità (di circa 533 euro) spetta se viene certificata l’inabilità lavorativa totale e permanente (invalidità al 100%). Questo per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con limiti di reddito annuo personale (€ 19.789,38). Dunque, l’asportazione della tiroide si presenta come una soluzione vitale per affrontare le patologie tiroidee. Con il progresso delle tecnologie mediche e la ricerca continua, la tiroidectomia diventa sempre più sicura ed efficace, offrendo ai pazienti una prospettiva positiva per il loro benessere a lungo termine. Attenzione, però, a cosa prevede il nostro welfare per le persone che patiscono questo problema.