Attiva la mente e risolvi il rebus: solo se sei un genio ce la fai in 5 secondi

Se ti diverti a giocare con le parole e a partecipare agli indovinelli, questo fa al caso tuo: hai pochi secondi per risolverlo.

I test e gli indovinelli danno la possibilità di mettere alla prova tutte le proprie abilità in pochi secondi necessari per trovare la risoluzione al gioco proposto.

Se hai voglia quindi di metterti alla prova e di sfidare le tue abilità relative all’intuito e alla velocità, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a trovare quale sia la parola corretta per completare il gioco capendo a quale animale stia facendo riferimento il disegno.

Visto che per riuscire a risolvere questo test basta veramente pochissimo tempo, devi sapere che avrai a disposizione a malapena 5 secondi per poter trovare la risposta corretta da dare. Visto che il tempo è così poco non serve neanche mettere un timer, ma dal momento in cui avrai visto l’immagine avrai solo un’occasione per trovare la risposta corretta. Appena avrai dato la tua risposta allora potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare la parola misteriosa in questione.

Il test del rebus: e tu lo hai risolto?

Nel caso in cui volessi un’ulteriore indizio che ti aiuti a risolvere questo rebus, devi sapere che la parola in questione è formata da 8 lettere. Per risolvere questo genere di testo bisogna essere particolarmente veloci e basarsi sul proprio intuito, sia perché il tempo a disposizione è poco, sia perché solo uno è il termine corretto da sostituire alla fotografia e di conseguenza si ha effettivamente la possibilità di terminare in pochissimo tempo. Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità.

Tornando al test in sé, se i 5 secondi di tempo sono passati, di seguito potrai trovare il risultato. Innanzitutto le lettere iniziali della parola, ossia CA, ci vengono già fornite dal test, così come quelle finali RO. L’unica cosa che andrà quindi indovinata è la parte centrale della parola che è raffigurata dall’animale proposto nel disegno e si tratta di un lama. Il termine misterioso da indovinare quindi era calamaro.

E tu eri riuscito a trovare la risposta corretta? Oppure ti sarebbe servito più tempo per riuscire a pensare?