L’ex coppia di Uomini e Donne ha annunciato la nascita della loro prima figlia. I fan sono felicissimi!

L’ex tronista e la sua dolce metà hanno dato il benvenuto alla figlia Allegra, nata lo scorso 6 febbraio. Un’emozione indescrivibile che la coppia ha condiviso tramite social.

Tra le trasmissioni più conosciute e seguite del piccolo schermo nostrano, Uomini e Donne attira da ormai tantissimi anni a questa parte l’interesse di una vasta fetta di pubblico. Tanti, effettivamente, sono i telespettatori che si piazzano puntualmente davanti al televisore pur di non perdere una puntata del dating show in onda su Canale 5. Alla base del successo di tale format vi è la curiosità di scoprire come si andranno ad evolvere le storie dei vari protagonisti.

A rendere tutto questo possibile, ovviamente, sono i tronisti e i corteggiatori che decidono di mettersi in prima linea per trovare l’amore. Tante le storie che sono nate proprie nello studio di Uomini e Donne. Alcune, purtroppo, sono finite. Altre, invece, proseguono a gonfie vele e continuano a regalare emozioni ai loro fan.

“Benvenuta al mondo”, fiocco rosa per l’ex coppia di Uomini e Donne, i fan felicissimi: è nata la piccola Allegra

Ne è un chiaro esempio la coppia formata dall’ex tronista Andrea Cerioli e la sua dolce metà Arianna Cirrincione. I due si sono conosciuti nel corso della loro partecipazione a Uomini e Donne nel 2019 e da allora non si sono più lasciati. Un amore a prima vista, tanto da decidere di uscire assieme dal programma dopo soli tre mesi.

Hanno quindi intrapreso un percorso di coppia nella vita reale che di recente è stato coronato dalla nascita della loro prima figlia. A renderlo noto lo stesso Andrea Cerioli che, felice e pieno di emozione, ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto della neonata. A corredo la seguente didascalia: “Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica“. Ha quindi proseguito: “La tua mamma è il mio eroe. Allegra 6/2/24“.

Un post, carico di amore, che non è passato di certo inosservato, soprattutto ai tantissimi fan che non hanno perso l’occasione per riempire di messaggi di affetto i due ex protagonisti del programma targato Maria De Filippi. Tanti anche gli auguri da parte di diversi volti noti del mondo dello spettacolo, come ad esempio Laura Chiatti, Natalia Paragoni, ma anche Elettra Lamborghini, Giulia Salemi e tanti altri ancora.