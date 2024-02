Belen Rodriguez, sua figlia Luna Marí è identica a lei: il video inedito emoziona i fan

La secondogenita di Belen Rodriguez è un vero tripudio di bellezza. Ecco Luna Marì, identica alla mamma: la imita in tutto e per tutto

Nata dall’amore con Antonino Spinalbese, Luna Marì è la secondogenita di Belen Rodriguez. La bambina è arrivata per la showgirl in un momento di vita piuttosto delicato: dopo l’ennesimo allontanamento da Stefano De Martino, aveva iniziato una storia con il parrucchiere dei VIP Spinalbese. Eccola com’è oggi, felice più che mai.

Se il primo figlio, Santiago, è molto simile a papà Stefano e più cresce più ricorda lui, per quanto riguarda Luna Marì, invece, c’è chi dice sia uguale alla mamma e chi invece ci vede solo il papà. I colori chiari, con gli occhi azzurri e i capelli biondissimi, non si sa da chi arrivino, poiché entrambi i genitori sono castani. La forma del viso, però, è molto simile a quella di mamma, con quella degli occhi che invece ricorda papà. Eccola in questo video tenerissimo, con la mamma.

Luna Marì imita mamma Belen: bellissime in sala da ballo

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo piuttosto delicato. Dopo l’ennesima fine dell’amore con Stefano De Martino, che nel corso di un’intervista rilasciata a Domenica In ha descritto come un traditore seriale, la showgirl ha detto di aver vissuto mesi difficili, che l’hanno addirittura costretta a un ricovero in ospedale. Ora sembra aver ritrovato la serenità di fianco a Elio, imprenditore bresciano che, però, nelle ultime ore sembra sia già tornato single e che quindi anche questa relazione non sia andata a buon fine.

Parallelamente, la showgirl argentina si dedica a sé stessa, ai propri figli e al proprio lavoro e non abbandona mai le buone abitudini come, ad esempio, lo studio della danza classica. In un tenero video postato da lei stessa la si vede in sala da ballo mentre si riscalda con l’insegnante. A fianco a lei la sua piccola Luna Marì, che guarda cosa fa la mamma e cerca di imitarla.

Chissà se Belen riuscirà a trasmetterle la passione per la danza e per la musica! Bella com’è, potrebbe sicuramente avere un futuro nel mondo del cinema e della televisione ma siamo sicuri che i suoi genitori le lasceranno decidere da sola, a seconda di ciò che desidererà fare.