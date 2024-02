Carlo al tramonto. E arriva subito Harry

Carlo D’Inghilterra sta male: il Regno è a rischio, ed Harry corre a fare visita al padre. Sarà la fine degli attriti?

I genitori non sono eterni, purtroppo. Arriva nella vita di tutti il momento in cui siamo costretti a dire addio alle persone che ci hanno cresciuto e fatto strada lungo il cammino della vita. Non importa quanto sia stato complicato il rapporto con i genitori, ci sono cose che fanno tornare sempre un figlio a casa.

Harry e Carlo d’Inghilterra hanno da sempre un rapporto conflittuale: il Re non ha mai nascosto, nemmeno a sua moglie Diana, di avere una particolare predilezione per il primogenito. Harry è sempre stato una testa calda, poco avvezzo alle tante regole rigide dell’etichetta di corte. Lui, con la sua faccia birichina e quei capelli rossi, ha sempre cercato di vivere al massimo la sua vita fin da quando era adolescente. Uno spirito libero, proprio come lo era stata sua madre Diana.

Carlo è malato: Harry corre a fargli visita dopo i litigi

Anche da adulto, Harry non è mai riuscito a sottostare alle regole imposte dalla Corona. Si è innamorato di una donna di umili origini e l’ha sposata, contro il parere di tutti. Proprio il suo matrimonio con Meghan Markle è stato la causa della rottura definitiva con la Famiglia Reale. Harry soffriva nel vedere la moglie doversi piegare alle regole dell’etichetta. Si tratta di regole rigidissime. Quelle stesse regole che hanno reso infernale la vita della giovane Diana Spencer. Proprio per quello che è successo a sua madre, Harry ha cercato di difendere sua moglie dal dolore psicologico.

La rottura è diventata inevitabile dopo la nascita del loro primo figlio, che aveva la sola colpa di avere la pelle leggermente un po’ più scura. La regina non ha mai nascosto di non aver approvato quel matrimonio e la nascita di quel bambino. Harry e Meghan oggi vivono la loro vita lontani dagli obblighi della corona. Ora però tutto è cambiato, dal momento che la notizia della malattia di Carlo è stata resa pubblica. Carlo III è malato, ha il cancro. La corona sta attraversando un momento di crisi molto forte, e cominciano a circolare diverse voci sul futuro del regno.

In questo clima cosi ostile e pieno di apprensione, fa notizia il fatto che Harry abbia fatto visita al padre malato. Non sappiamo quale sia stato il tenore della visita, ma resta comunque un grande passo avanti, considerato il passato tra i due.