Come è nata Tu no, la canzone di Irama a Sanremo 2024? Il toccante video svela l’origine

Il brano di Irama al Festival di Sanremo sta conquistando il pubblico, ma come è nato il testo? Il video che svela l’origine della canzone.

Nella seconda serata del Festival di Sanremo, Irama è arrivato secondo nella classifica del televoto e le radio. La potente ballata del cantante ex Amici di Maria De Filippi è stata anche oggetto di polemiche perché, secondo alcuni, somiglia tantissimo a “Someone you loved” di Lewis Capaldi. Ma alle polemiche hanno fatto posto una marea di apprezzamenti e non soltanto dal pubblico italiano.

Su Youtube il brano di Irama, “Tu no” ha già totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni e tra i commenti tanti sperano che il giovane cantante vinca il Festival di Sanremo e che vada all’ “Eurovision song contest”. A volerlo anche molti fan internazionali della kermesse, che pensano che il singolo sia adatto alla competizione europea che si terrà nel mese di maggio e che vedrà diversi paesi dell’Europa sfidarsi come accade a Sanremo per il premio della canzone più bella.

Irama, come è nato il suo brano “Tu no”

Molti pensano che Irama abbia tutti i numeri per vincere ancora l’Eurovision come è accaduto nel 2021 con i Maneskin, con la loro “Zitti e buoni”. Per l’astista sarebbe la prima volta se vincesse il Festival e andasse in Svezia, mentre l’altro quotato per la vittoria, Mahmood, sarebbe alla terza volta se dovesse conquistare il primo posto a Sanremo, come tanti sperano. Chi tifa per Irama, ha scoperto come è nata la sua canzone: lo ha svelato la popstar ai suoi fan.

Irama ha mostrato sulla sua pagina ufficiale come è nata la sua potente ballad “Tu no”, in gara al Festival di Sanremo. Nel video si vede il cantante incidere il pezzo in studio. “Ci ho messo tutto me stesso. Stasera ci sarete voi”, ha scritto la popstar italiana nella didascalia del breve video che lo vede in alcune fasi della stesura dell’inedito e mentre lo registra. “Sei unico la tua canzone riesce a toccare l’anima ed emozionare”, ha scritto una delle sue tante fan che sperano nella sua vittoria.

In effetti sarebbe perfetto se un cantante del calibro di Irama vincesse il Festival di Sanremo 2024, soprattutto per il brano che ha deciso di portare in gara tra i big. La sua, una delle poche ballad presenti tra le 30 canzoni, per lo più elettroniche e, soprattutto, per la potenza mostrata nella sua voce. Ce la farà?