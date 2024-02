“Lite furiosa al Grande Fratello”, la gieffina molla tutto e va via: cosa è successo (a telecamere spente)

Pare che una delle concorrenti del Grande Fratello 2023 abbia espresso nuovamente il desiderio di abbandonare il reality show.

Questa edizione del Grande Fratello si sta rivelando più complessa del previsto. All’interno della Casa, infatti, non si respira un clima positivo. Le recenti discussioni non hanno fatto altro che alimentare le ostilità. Questo è emerso anche durante la messa in onda dell’ultima puntata. L’influenza di Alfonso Signorini, ormai, sembra avere poco peso sulla questione.

Stando ad alcune indiscrezioni, una delle inquiline avrebbe minacciato di voler abbandonare il reality show. Non è la prima volta che si verifica una cosa del genere. Il malcontento sembra dilagare, così come il desiderio di prendere le distanze dai propri compagni di avventura.

GF 2023, una delle concorrenti vuole lasciare la casa: la lite notturna

I concorrenti del Grande Fratello 2023 non riescono a trovare un punto d’incontro. Le discussioni sono sempre più frequenti e, in molti casi, vengono utilizzate parole davvero pesanti. Si tratta di dinamiche poco gradevoli agli occhi del pubblico. C’è chi ha invitato la produzione a mettere fine al reality show di Alfonso Signorini. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, di recente, sarebbe accaduto qualcosa di preoccupante.

Pare che una delle inquiline abbia perso il controllo. Dopo una serata particolarmente difficile, avrebbe iniziato a litigare con un compagno di avventura. Le cose avrebbero preso velocemente una brutta piega, fino a esplodere in un furioso sfogo in confessionale. Secondo la segnalazione, sembra che la diretta interessata abbia anche minacciato di lasciare la trasmissione. Si sta parlando di Beatrice Luzzi.

Tra le storie dell’esperto di gossip, si possono leggere le seguenti parole: “Lite furibonda questa notte (a telecamere spente) tra Beatrice e un altro concorrente. La Luzzi poi è entrata in confessionale ed ha espresso nuovamente la volontà di lasciare il programma”. Al momento, non si conoscono ulteriori dettagli. Inoltre, dato che le telecamere non hanno ripreso la scena è impossibile farsi un’idea precisa dell’accaduto.

L’attrice è sicuramente stanca del suo ruolo all’interno del reality show. L’ha comunicato anche ad Alfonso Signorini che ha assunto un’espressione perplessa. Non vuole più essere chiamata in causa per ogni cosa. Sono cinque mesi che viene bersagliata dagli altri concorrenti e che riceve accuse di tutti i tipi. Anche questa volta, il pubblico si è spaccato in due gruppi contrapposti. C’è chi sta sostenendo a spada tratta Beatrice e chi, al contrario, sta prendendo le difese di altri protagonisti.