Indovina la parola segreta: solo se sei davvero intelligente ci riesci in meno di un minuto

Vuoi testare tua abilità? Accetta la sfida di questo quiz. Solo chi è veramente intelligente ce la fa impiegandoci meno di un minuto!

Da sempre i test sono passatempi che ci permettono di mettere alla prova la nostra abilità allietandoci anche col gusto della sfida. Da fare nello spazio di poco tempo – in questo caso meno di un minuto – non ci costringono a sforzi sovrumani. Ma servono pur sempre ingegno e creatività, ingredienti ideali per tenere la mente allenata.

Senza contare poi che quiz come questi ci fanno ragionare alimentando il “pensiero laterale”. In altre parole dobbiamo trovare la soluzione per via indiretta, cercando di esplorare il problema da diversi punti di vista.

Infatti alla soluzione non si arriva mai seguendo il percorso che appare come quello più logico da praticare. Per avere successo con questi quiz va messa in campo una buona dose di intuizione. Quello che bisogna fare è concentrarsi su elementi e spunti diversi da quelli che la logica convenzionale ci porta a cogliere.

Quiz della parola segreta: attenzione al tempo (e all’indizio)

Detto questo, dovrai fare attenzione anche al tempo. Avrai meno di un minuto per osservare le tre immagini mostrate nella foto in alto. Quello che devi fare è cercare di capire qual è la parola segreta che le unisce tutte e tre. In sostanza bisogna indovinare qual è l’unico termine capace di metterle tutte in collegamento.

Per venirti incontro ti diamo un indizio. La parola misteriosa è composta da 5 lettere. Ma ritornando al quiz vero e proprio, se il tempo a tua disposizione è scaduto ti indicheremo la parola nascosta che dovevi trovare.

Soluzione del test: ecco qual è la parola segreta

Nella prima immagine, come puoi vedere, c’è una donna impegnata a cantare. Nella seconda c’è un altra donna che però di cantare non ha alcuna voglia, visto il dolore nella parte addominale che la sta facendo soffrire. Infine nella terza immagine abbiamo un angolo particolare. Si tratta di un angolo acuto.

Ecco, la parola segreta era proprio acuto. Nella prima immagine abbiamo un canto acuto, nella seconda un dolore acuto e nella terza, come detto, un angolo acuto. Eri riuscito a indovinare la parola segreta? Se non ce l’hai fatta, nessun timore. Avrai presto modo di prenderti la rivincita cimentandoti in altri simpatici test.