I gieffini più amati fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ecco il motivo, inaspettato, dietro a questa scelta.

Eccetto le due new entry, Alessio e Simona, tutti gli altri concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello hanno avuto la possibilità di varcare la porta rossa. Ma per quale motivo? Scopriamolo assieme!

Da decenni, ormai, è possibile trovare in tutte le abitazioni un televisore. Si tratta di un mezzo di comunicazione estremamente apprezzato per la sua facilità di utilizzo. Consente, infatti, di accedere in modo semplice e veloce ai contenuti più disparati. Tutto questo mentre si trascorrono dei momenti di relax, comodamente sdraiati sul letto o sul divano.

Vari i generi tra cui poter scegliere, in modo tale da assecondare i gusti personali. Tra le tipologie di programma che si sono fatte maggiormente largo nel corso degli anni non possiamo non pensare ai reality show. Basti pensare al Grande Fratello che, fin dal suo debutto, riesce a catturare l’attenzione di tantissime persone.

Grande Fratello, i gieffini più amati fuori dalla Casa: il motivo dietro la scelta

Alfonso Signorini è al timone dell’attuale edizione del Grande Fratello. Al fianco del conduttore ci sono Cesara Buonamici in veste di opinionista e Rebecca Staffelli come esperta del mondo dei social. A mandare avanti la baracca ci pensano ovviamente gli inquilini della casa più spiata del nostro Paese. Proprio quest’ultimi hanno di recente avuto la possibilità di varcare la porta rossa e uscire fuori dalla Casa.

Ma per quale motivo? Ebbene, stando a quanto spiegato attraverso un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma, il “Grande Fratello ha deciso di regalare ai suoi inquilini un’altra gita a sorpresa. Dove saranno diretti questa volta? In Casa, per qualche ora resteranno solo le due new entry, Simona e Alessio”. In seguito è stato pubblicato un altro post con a corredo la seguente didascalia: “Sì, è successo di nuovo! I nostri Inquilini hanno vinto un’altra gita inaspettata fuori dalla Casa per qualche ora. Dove sono stati questa volta? Vi diciamo solo: natura, fritti… e tanta felicità!“.

E in effetti le immagini mostrano i concorrenti felici per questa gita a sorpresa, mentre sono nel pullman prima e poi mentre sono immersi nella natura, intenti a mangiare dei fritti. A quanto pare i concorrenti del Grande Fratello avrebbero trascorso alcune ore in un agriturismo. Un’esperienza indubbiamente molto bella, che avrà aiutato loro a ricaricare le energie in vista delle prossime sfide con cui dovranno fare i conti nel corso della permanenza nella casa più spiata d’Italia.