Questi segni zodiacali sono dei veri bambinoni quando stanno male

Alcuni segni zodiacali si distinguono dagli altri perché finiscono per essere dei bambinoni quando hanno un problema, non tutti li apprezzano.

Non tutti ammettono di credere nell’oroscopo, anzi spesso, almeno ufficialmente, si tende a negarlo ben sapendo come si preferisca pensare che chi li consulta non sia libero di agire senza condizionamenti. In molti però cercano di consultarlo, anche semplicemente quando si trovano a leggere le notizie su un quotidiano, anche solo per curiosità, a conferma di come l’interesse non sia poi così basso.

Al di là di quanto indicato nelle previsioni (ognuno può avere il suo astrologo di riferimento) conoscere le caratteristiche dei segni zodiacali può essere davvero importante perché può consentire di avere un’idea più precisa della personalità di chi abbiamo di fronte. Raramente non ci sarà una vera corrispondenza.

Bamboccioni e infantili da malati: le caratteristiche di questi segni zodiacali

Ognuno di noi può avere pregi e difetti, conoscerli può permettere di capire meglio come ci si possa comportare in una determinata situazione e, magari, essere meno delusi se non tutto va come ci saremmo aspettati. Conoscere quali siano i segni zodiacali delle persone che frequentiamo abitualmente può essere un valido aiuto, non a caso spesso tendiamo ad andare maggiormente d’accordo soprattutto con chi ha dei tratti caratteriali che si addicono meglio al nostro.

Non tutti lo sanno, ma c’è chi tende a comportarsi come un bambino quando sta male, al punto tale da pretendere attenzioni esattamente come fanno i più piccoli. Essere melodrammatici diventa quindi un loro tratto distintivo, anche se a lungo andare non tutti possono sopportarlo. Vediamo se tra questi segni zodiacali c’è anche il tuo, la top 5:

5. Ariete (21 marzo-20 aprile): è il primo dei segni zodiacali, a cui raramente manca l’entusiasmo quando deve fare qualcosa che gradisce, ma è anche per questo che quando è malato tende a ingigantire le cose, magari per attirare l’attenzione di chi ha vicino. A volte se conoscono qualcuno che è malato tendono a sottolineare di stare peggio, ma sono pronti a fare il possibile per guarire.

4. Toro (21 aprile-20 maggio): in genere cercano di affrontare ogni cosa con razionalità, ma quando sono malati tendono a pensare di meritare qualche attenzione in più. In casi simili possono quindi gradire che qualcuno prepari loro pranzo e cena o possa accudire la casa al posto loro. Attenzione, però, sono tra i più testardi dello zodiaco, per questo arrivano a pensare di sapere meglio dei medici come potersi curare.

3. Pesci (20 febbraio-20 marzo): a loro basta il minimo sintomo per considerarsi malati, per questo arriveranno a mettersi a letto quasi subito per rialzarsi solo quando saranno al 100%. Loro amano fantasticare, lo faranno anche in questa circostanza arrivando a esagerare sul loro stato di salute.

Il melodramma è il loro mestiere

Chi pensa che questi tre segni zodiacali siano tra i peggiori nel rendere drammatici i sintomi quando sono malati dovrebbe ricredersi. C’è infatti chi è in grado di fare addirittura peggio.

2. Cancro (22 giugno-22 luglio): si tratta di uno dei segni zodiacali più sensibili, per questo in caso di malattia ha assoluto bisogno di sentire la vicinanza dei suoi affetti più cari, magari anche con qualche coccola in più. Se possibile, cercheranno di protrarre il più lungo questa situazione, così da godere dei benefici che può garantire. Insomma, non tutto il male viene per nuocere.

1. Vergine (24 agosto-22 settembre): ai nativi va la palma di quelli in grado di diventare i più bambini quando hanno anche solo una piccola influenza. Essendo razionali, loro tendono a preoccuparsi subito anche per il minimo sintomo, anzi fanno ricerche su ricerche in cerca di cause e cure migliori. Avere qualcuno che sta loro vicino in questi casi e che li accudisce li aiuterà comunque a guarire più velocemente.