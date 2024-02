“Incontri segreti in bagno”: clamoroso retroscena su Sanremo, cosa accade davvero all’Ariston

Come ogni anno il Festival di Sanremo ci regala intriganti retroscena, confessioni, litigi e molti scoop. Ecco le ultime, scabrose, news.

I pettegolezzi sui cantanti, sul dietro le quinte, sui presentatori, si sa, fanno parte dello spettacolo. Ma è come se ci fossero dei limiti da non superare, per non turbare le anime sensibili o forse per evitare querele.

La vincitrice di questa edizione del Festival della Canzone Italiana, Angelina Mango, ha già rivelato molto sul suo passato, e adesso deve confrontarsi con un ulteriore successo che non si aspettava.

La cantante ha infatti ammesso di aver sofferto di problemi psicologici, di essere andata in terapia, ma che ancora in certi momenti non si trova a suo agio tra le persone; mentre sul palco, afferma, è tutta un’altra storia e si sente completamente libera. Sarà perché dietro le quinte succedono… “cose strane”? Ecco le ultime rivelazioni.

Sesso e droga all’Ariston? Le affermazioni scioccanti su cosa accade prima delle esibizioni

Ciò che il pubblico ama, oltre alle canzoni al Festival, è certamente anche il gossip. Ma quest’anno sono uscite fuori delle “perle” davvero niente male.

A rivelare possibili retroscena molto “hot” è Dagospia, che come sappiamo poche volte sbaglia e la maggior parte ci azzecca. Alberto Dandolo e Giuseppe Candela riescono sempre a informarsi molto bene sui personaggi del momento e dunque non potevano non indagare anche sullo spettacolo più chiacchierato e amato di sempre, il Festival di Sanremo.

Ebbene, secondo Dagospia, il vero spettacolo avverrebbe nientemeno che nei bagni del Teatro Ariston. Queste le affermazioni shock:

Ah se i bagni dell’Ariston potessero parlare… Incontri furtivi, movimenti nasali e chi più ne ha più ne metta. D’altronde le serate durano così tanto che uno rischia di annoiarsi

Non si sa se le affermazioni fossero in riferimento a qualcuno in particolare o in via generale. Certo è che con poche parole, molto esplicative anche se intrise di mistero, chiunque può immaginarsi chiaramente il dietro le quinte.

Chi ha voluto indagare, come RDS, non ha ottenuto maggiori dettagli. Durante un’intervista a Annalisa andata in onda, la cantante ha risposto a suon di rime, citando la canzone “mon Amour”, ma la malizia e il divertimento nei suoi occhi erano palesi. Insomma, tra “lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me” e immagini di nasi che compiono chissà quali movimenti, ce n’è per tutti i gusti, e forse anche per tanti maliziosi “reati”.