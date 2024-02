Vite al limite, le scene mai trasmesse: rischia la vita davanti alle telecamere

In questo articolo parliamo delle scene mai trasmesse in Vite al limite: ecco qual è stata la persona coinvolta e che cosa è successo esattamente.

Vite al limite è un programma che va in onda negli Usa, ambientato in una clinica di Houston, in Texas. Ha un grosso seguito di telespettatori ed è molto apprezzato, nonché, in molti casi, anche di ispirazione per chi ha un’obesità importante e intende scendere di peso.

A seguire i pazienti è un medico iraniano, il dottor Younan Nowzaradan, 79 anni, che si occupa del piano dietetico. Non solo, perché cerca anche di mettere a proprio agio i pazienti, di incoraggiarli a raggiungere il proprio obiettivo, fino ad arrivare al momento clou del percorso, ossia l’operazione di bypass gastrico. Quest’ultima ha una grande importanza perché consente al paziente di perdere ulteriore peso.

Non tutti riescono ad arrivare all’obiettivo prefissato, in quanto ci sono molti ostacoli da superare, in primis le tentazioni del cibo. Bisogna lavorare su se stessi con estrema convinzione per raggiungere il peso, e la costanza è richiesta. Ci vuole forza, perché chiaramente ci sono alti e bassi, e devono essere gestiti per non riprendere i chili perduti.

Vite al limite, la paziente ha rischiato la morte durante il programma

Vianey Rodriguez e il marito Allen Lewis hanno preso parte a Vite al limite in quanto entrambi erano giunti rispettivamente a 270 kg e 293 kg.

La coppia si è molto impegnata durante il percorso di dimagrimento, al punto che Vianey è scesa 107 kg, e Allen 170 kg. Un ottimo risultato, che ha permesso a entrambi di accedere all’intervento di bypass gastrico, l’ultimo tassello per perdere ulteriormente peso. Purtroppo, però, è accaduto un fatto che nessuno avrebbe potuto prevedere. Mentre il dottor Now stava operando Vianey, il cuore della donna si è fermato, e a quel punto il medico ha dovuto bloccare l’intervento.

Quando Vianey ha saputo cosa era accaduto era molto dispiaciuta, ma nonostante ciò non si è arresa e ha proseguito il suo percorso per dimagrire. Da quanto si apprende, oggigiorno sia Vianey che Allen sono molto dimagriti, e hanno celebrato i 12 anni di matrimonio. Allen ha tagliato la barba, mentre sua moglie ha deciso di prendere parte a un percorso di 3 mesi con focus sullo star bene, sia nell’animo che a livello fisico. Una grande soddisfazione per il dottor Now, e una fonte di ispirazione per molti.