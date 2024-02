Doc-nelle tue mani, anticipazioni clamorose: Lin viene allo scoperto, verità agghiacciante

Anticipazioni clamorose su Doc – Nelle tue mani. La giovane specializzanda Lin Wang uscirà allo scoperto e si scoprirà la verità su di lei.

Dopo la settimana di sosta per Doc – Nelle tue mani 3, complice il Festival di Sanremo, la fortunata serie televisiva campione di ascolti su Rai 1 sta per tornare. L’appuntamento per la quinta puntata del medical drama più amato della tv italiana è per giovedì 15 febbraio.

Una delle new entry in questa terza stagione di Doc è Lin Wang, giovane di origini cinesi nata e cresciuta a Milano. Lin (interpretata dall’attrice Elisa Wong) è dolce e carina, la classica ragazza acqua e sapone. Ma al tempo stesso ha un carattere schivo e riservato. Nella fiction ambientata nel Policlinico Ambrosiano interpreta la parte di una specializzanda. Ad affiancarla ha due compagni di viaggio: gli altri specializzandi Martina (Laura Cravedi) e Federico (Giacomo Giorgio).

Nel corso di queste prime puntate Lin ha cominciato a provare qualcosa per il suo tutor: Riccardo Bonvegna (che ha il volto di Pierpaolo Spollon) che però sembra decisamente più attratto da Martina. Ma in questa seconda parte della terza stagione, stando alle anticipazioni, la vedremo venire allo scoperto.

Lin Wang, ecco cosa succederà alla specializzanda di Doc 3

A svelare un retroscena sulla giovane specializzanda italo-cinese è stata proprio l’attrice che la interpreta, vale a dire Elisa Wong. Le anticipazioni su quella che si annuncia come una svolta nel personaggio di Lin sono arrivate durante una chiacchierata concessa a Taxidrivers.it.

I genitori di Lin gestiscono una piccola impresa trasformatasi in una catena di grandi magazzini e vedono un futuro per la figlia per quello stesso settore. Il desiderio di Lin però è quello di diventare medico, ma deve fare i conti con le pressioni familiari (al punto che ha fatto credere loro di essere iscritta a Economia).

«Lin è dolce anche con la madre, una dolcezza quasi artificiale», ha spiegato Elisa Wong. «Ma si capisce solo in un secondo momento, quando viene svelato perché c’è questa tensione a casa che dovrebbe essere il luogo dove si è più rilassati, dove si è se stessi. Per il mio personaggio questo non accade, a casa non si sente libera», ha rivelato l’attrice. Con la sorella verrà allo scoperto anche il lato meno dolce di Lin e una severità da sorella maggiore.

Elisa Wong racconta il suo approdo nel cast di Doc

L’attrice di Lin ha anche parlato del suo approdo nella serie tv di Rai 1. E ha rivelato di aver trovato un ambiente molto accogliente in Doc: «Sono entrata a far parte di una famiglia che, nonostante fosse già formata, è stata disponibile sia a livello umano che professionale», ha confessato l’artista raccontando anche di avere avuto difficoltà a realizzare di essere stata presa per il ruolo di Lin.

Come si evolverà il personaggio di Lin Wang? Per scoprirlo dovremo seguire le puntate di Doc – Nelle tue mani, che anche in questa terza stagione sta facendo segnare ascolti da record, con uno share tra il 25 e il 29% e una media di 4-5 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo a seguire le vicende del dottor Fanti e dei suoi collaboratori.