Intestino pigro al mattino? Come aiutarti dalla sera prima: le abitudini da non sottovalutare

Hai l’intestino pigro in questi giorni? Puoi aiutarti a svegliarti la mattina in questo modo: ecco che cosa dovresti fare.

La stitichezza, o intestino pigro, rende l’evacuazione un processo complicato. Succede perché avviene un rallentamento del transito intestinale a livello del colon retto. Inoltre la formazione di feci è dura ed è più difficile da espellere. Per questa ragione tante persone ne soffrono, incapaci di poter combattere il problema. Come se non bastasse provoca delle forti situazioni di stress che non possono essere gestite facilmente.

L’intestino pigro si manifesta in diverse situazioni. Ad esempio durante alcune terapie farmacologiche o in viaggio. Tutto questo non può fare altro che complicare la vita della persona, che non può evacuare come vorrebbe. Le cause sono diverse e mai simili tra loro, motivo per cui è una situazione difficile. Ma in che modo può essere gestito l’intestino pigro, soprattutto se avviene la sera e continua per il giorno successivo (la mattina)?

Come combattere l’intestino pigro, quello che devi sapere: risolverai in poco tempo

Uno dei modi più semplici per rimediare al problema è bere tanta acqua. Serve per prevenire la stitichezza e ad evitare che l’evacuazione sia complicata. Una delle funzioni principali del colon è quello di aiutare il corpo a riassorbire l’acqua. Per cui mantenersi idratati è piuttosto importante in questo caso. Non dovete bere troppa acqua prima di andare a letto dato che potreste svegliarvi nel cuore della notte con lo stimolo di urinare.

Un altro metodo molto efficace consiste nel mangiare ceci e fagioli a cena. Per mantenere una buona regolarità gastrointestinale generale, è necessaria una dieta che possa idratare il colon. Un tipo di dieta ricca di fibre non può che essere l’ideale in questo caso. Bisogna mangiare alcuni pasti e spuntini al giorno, mettendoci in mezzo fagioli e ceci. Così facendo non avrete problemi durante l’evacuazione.

E infine fate attività fisica dopo cena. Un buon esercizio di leggera intensità può aiutare a contrastare la stitichezza mattutina. Questo perché permette al colon di muoversi facilmente. Venti minuti di passeggiata, un workout di dieci minuti o una breve sessione di yoga sono davvero utili. Seguendo questi consigli dovreste riuscire ad evacuare meglio nell’arco di poco tempo. Avevate mai avuto problemi di questo genere prima d’ora? Molte persone cominciano a soffrirne senza alcun preavviso. Ma il modo per rimediare per fortuna esiste.