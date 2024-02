Lo stress può ucciderti, i sintomi a cui fare attenzione: il corpo manda dei segnali quando le cose vanno male

Non è solo un modo di dire: lo stress può davvero ucciderci. Prima che sia troppo tardi, facciamo attenzione a questi sintomi.

Tante malattie hanno un’origine psicosomatica. Questo vuol dire che il nostro malessere mentale può influire anche sulla salute del nostro corpo. Vediamo quali sono i sintomi a cui prestare attenzione.

Molti di noi, spesso, per esagerare un po’ o per ironizzare, pronunciano la classica frase “Tutto questo stress mi ucciderà”. In realtà c’è poco su cui scherzare perché lo stress può davvero danneggiare in modo serio la nostra salute fino a portarci al peggio. In particolare lo stress raddoppia le probabilità di morire a causa di un infarto nelle persone che già soffrono di malattie cardiache. A dirlo sono i ricercatori della Emory University di Atlanta, negli Stati Uniti.

Il nostro corpo però, che è programmato per la sopravvivenza, ci invia sempre dei segnali per avvisarci che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Siamo noi che, il più delle volte, facciamo finta di nulla e procediamo finché non è troppo tardi. In particolare bisogna fare attenzione a certi sintomi che ci indicano che i livelli di stress hanno davvero superato la soglia.

Stress: i sintomi da non sottovalutare

Lo stress può uccidere. Lo dice la scienza. O meglio: livelli troppo alti di stress possono addirittura raddoppiare il rischio di avere un infarto nelle persone che soffrono di patologie cardiache. Vediamo quali sono i sintomi da non sottovalutare mai.

I ricercatori della Emory University di Atlanta hanno condotto uno studio che ha coinvolto 900 pazienti. Tutti avevano avuto problemi cardiaci in passato. Solo una parte di essi, però, soffriva di stress. Questi ultimi sono risultati essere molto più esposti degli altri al rischio di avere ischemie e infarti. Il rischio è risultato ancora maggiore per chi soffriva anche di diabete.

Ma come possiamo capire se il nostro livello di stress mentale ha raggiunto livelli pericolosi? Il corpo ci invia sempre dei segnali. Sta a noi ascoltarli. I sintomi da non sottovalutare mai sono i seguenti:

agitazione : la sensazione di essere perennemente sopraffatti dagli eventi e il non riuscire mai a rilassarsi.

: la sensazione di essere perennemente sopraffatti dagli eventi e il non riuscire mai a rilassarsi. Mancanza di energia accompagnata spesso da disturbi come nausea e diarrea.

accompagnata spesso da disturbi come nausea e diarrea. Mal di testa frequenti e insonnia .

. Frequenti dolori al petto e battito accelerato.

Digrignamento dei denti.

Nervosismo immotivato.

Calo del desiderio sessuale.

In presenza di più sintomi di quelli sopra menzionati è il caso di prendere una pausa per fare luce su cosa non va. Se ci si sente stressati ogni tanto, allora non è nulla di grave ma se, invece, è una sensazione costante allora bisogna correre ai ripari. Molto spesso lo stress è collegato a situazioni di frustrazione e insoddisfazione sul lavoro e/o nella vita privata. Prima che sia troppo tardi è opportuno invertire rotta anche con l’aiuto di uno specialista.