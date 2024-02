Mazzarri esonerato, è il nuovo allenatore del Napoli

Addio Mazzarri, il tecnico di San Vincenzo si avvicina all’esonero: il Napoli rompe gli indugi, De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore

Il Napoli ha preso la sua decisione. Il futuro di Walter Mazzarri è appeso a un filo. I risultati non sono più dalla parte del tecnico di San Vincenzo e a questo punto l’esonero da molti tifosi azzurri invocato potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Tutto dipenderà dalle prossime partite. Dovesse riuscire a dare alla sua squadra non tanto un gioco piacevole, quanto qualcosa di simile a una continuità di risultati, potrebbe restare al suo posto fino a maggio. Altrimenti De Laurentiis non potrà che prendere provvedimenti anche prima del previsto.

La sensazione, o meglio la certezza, è che il presidente partenopeo non abbia alcuna intenzione di sollevare dall’incarico Mazzarri, allenatore che stima e a cui vuole un gran bene, come confessato in conferenza stampa. Vorrebbe proseguire con lui fino a maggio, ma allo stesso tempo non ha alcuna intenzione di rinnovargli il contratto, salvo eventi davvero miracolosi.

Il matrimonio tra Walter e il Napoli ha quindi una data di scadenza chiara e precisa. E nei piani del presidente azzurro non dovrebbe in alcun modo terminare prima del tempo. Nonostante questo sembra che il patron abbia voluto comunque cautelarsi e negli ultimi giorni avrebbe preso una decisione sul nome del tecnico del nuovo ciclo partenopeo.

Napoli, cambio in panchina: addio Mazzarri, De Laurentiis ha scelto lui

Il toto-allenatori per il futuro del Napoli è iniziato già lo scorso maggio, al momento dell’ufficialità dell’addio di Spalletti. Anche quando in panchina si è seduto Rudi Garcia erano in molti a credere che la sua avventura non sarebbe durata molto. Discorso simile per Mazzarri.

Ha avuto quindi molto tempo per pensarci, De Laurentiis, mesi e mesi per vagliare le opzioni e cercare soluzioni che fossero praticabili, o anche per lasciarsi cullare da quel sogno Conte destinato a rimanere tale.

E alla fine avrebbe preso una decisione definitiva, mettendo in cima alla lista dei pretendenti alla panchina azzurra un allenatore che non farà sognare la piazza ma può vantare grande esperienza e capacità di gestire anche le situazioni più delicate.

Il tecnico giusto per prendere in mano le redini del Napoli potrebbe essere Stefano Pioli. Lo ha confermato un giornalista molto vicino alle questioni di casa Milan e allo stesso allenatore rossonero, Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Credo cambierà aria, magari anche per sua scelta. E a mio parere sarebbe perfetto per una squadra come il Napoli, saprebbe come trattare con De Laurentiis“.

Parole che sanno di vero e proprio endorsement nei confronti di un tecnico che da anni ormai ha rotto con una parte della piazza rossonera ma che resta l’artefice dello scudetto del 2022, oltre che l’allenatore in grado di restituire al Milan quella grandezza a lungo perduta dopo la fine dell’era Berlusconi.