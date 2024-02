Un Posto al sole dal 19 febbraio, viene a galla una verità shock: c’entra Nunzio

Nella puntata in onda il 19 febbraio una verità shock sconvolgerà i fan, Nunzio al centro della questione

Prosegue con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nella puntata del 19 febbraio, in onda su Rai3 verrà fuori una verità sconvolgente che lascerà i fan senza parole.

Rosa e Clara saranno molto nervose per via dello sfratto e della presenza della criminalità organizzata nel loro quartiere. Intanto Flavio sarà fuori di sé e potrebbe mettere in pericolo Nunzio. Nel frattempo Diego farà di tutto per trovare del tempo per stare accanto a Ida, ma la ragazza non prenderà bene le sue eccessive attenzioni.

Un posto al sole anticipazioni 19 febbraio: Nunzio ancora in pericolo

Come abbiamo visto nei precedenti episodi Diana si è avvicinata molto a Flavio. La giovane si è dimostrata interessata all’uomo ma ha deciso di fare un passo indietro quando ha capito che la persona che aveva accanto in realtà non era chi diceva di essere. Il Bianchi ha a che fare con la malavita e in più fa uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, l’amicizia tra la sua fidanzata e Nunzio lo ha reso geloso e tale motivo potrebbe portarlo a prendere decisioni pericolose.

Intatti, il mandante del pestaggio al Cammarota ha proprio il suo nome. Flavio ha mandato degli uomini a dare una lezione al giovane chef. Nelle ultime puntate, Rosa e Clara hanno vissuto dei momenti di preoccupazione, a causa dei problemi economici e dell’imminente sfratto, voluto da Bianchi. L’imprenditore dirà che gli appartamenti gli serviranno per riqualificare il quartiere ma in realtà le sue intenzioni saranno ben diverse.

L’unico problema è che la Curcio e la Picariello adesso dovranno vedere dove andare. Diego invece non vuole perdere un secondo per stare accanto a Ida. Il ragazzo cercherà di fare il possibile per organizzare le sue cose e trascorrere quanto più tempo con la sua amata. Purtroppo, però il Giordano non sembra essere corrisposto dato che a Ida questo atteggiamento troppo possessivo inizierà a darle fastidio.

Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi ci sarà un grandissimo ritorno nella serie. A dare la notizia un’attrice della soap, Sofia Piccirillo. Quest’ultima ha pubblicato qualche scatto sul suo profilo Instagram, mentre era in compagnia dell’interprete di Jimmy Poggi e la piccola Bianca. Invece non si hanno notizie su un eventuale ritorno da parte di Peppe Zarbo e Claudia Ruffo, gli attori che prestano il volto a Franco e Angela.