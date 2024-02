Rudy Zerbi, finalmente si sbottona sulla sua situazione sentimentale: la foto parla chiaro

Rudy Zerbi ha deciso finalmente di sbottonarsi sulla sua situazione sentimentale con una storia su Instagram. La foto parla davvero chiaro.

Protagonista di numerosi programmi il conduttore è molto amato dal pubblico che spesso si fa domande anche sulla sua vita privata. Nel corso del tempo però lui si è rivelato sempre molto riservato.

I giornali di cronaca rosa si sono interessati molto a lui anche per via di tre relazioni molto importanti. La prima moglie di Rudy si chiamava Simona e dalla loro storia d’amore sono nati i suoi due primogeniti cioè Tommaso e Luca. Il terzo figlio, Edoardo, è nato dalla storia d’amore con l’attrice Carlotta Miti nipote del cantante Gianni Morandi.

Il quarto figlio si chiama invece Leo ed è nato dalla relazione con Maria Soledad Temporini che si è interrotta nel 2021. Da allora però non abbiamo più saputo nulla sulle storie d’amore che riguardavano il noto conduttore e critico musicale.

Oggi però su Instagram Zerbi ha postato una foto che ha creato grande curiosità nei fan e che ha fatto capire come potrebbe essere tornato l’amore all’interno della sua vita. Ma andiamo a leggere da vicino cosa ha postato.

Rudy Zerbi e la sua vita sentimentale

Sulla vita sentimentale di Rudy Zerbi abbiamo saputo davvero molto poco dalla fine della sua storia con Maria Soledad Temporini nel 2021. A San Valentino però qualcosa ha scosso l’attenzione del pubblico.

Il 14 febbraio scorso infatti Rudy ha pubblicato una semplice buca sul manto stradale di Roma, cosa a cui, purtroppo, i capitolini si sono dovuti abituare nel corso dei decenni.

La particolarità è che questa buca sembra formare vagamente un cuore e il conduttore ha commentato in maniera ironica: “A Roma anche le buche sono a cuore oggi”.

Un motivo per far pensare al pubblico che lo stesso Rudy sia innamorato e pronto a vivere una nuova storia d’amore. Questi da un po’ di tempo sta frequentando la figlia del noto imprenditore di moda Daniele Raccah.

Una storia d’amore che però Rudy ha voluto tenere lontana dai fari dei media e della quale sappiamo molto poco se non che la ragazza ha 22 anni in meno del conduttore ed è l’ereditiera del marchio Dan John.

E questo fa capire che probabilmente quel cuore ritratto dalla strada di Roma in maniera anche ironica fosse recapitato proprio alla splendida Grace. E chissà che nella loro vita non possa arrivare anche un bambino, che sarebbe il quinto per il conduttore.